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Ekonomi
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Komşu büyük şeytana uydu! 60 milyar dolarlık 50 anlaşma

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Komşu büyük şeytana uydu! 60 milyar dolarlık 50 anlaşma

Komşu ülke Irak; büyük şeytan Amerika Birleşik Devletleri arasında 60 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

#1
Foto - Komşu büyük şeytana uydu! 60 milyar dolarlık 50 anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Washington D.C.’ye gelen Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Beyaz Saray'ın girişinde karşıladı.

#2
Foto - Komşu büyük şeytana uydu! 60 milyar dolarlık 50 anlaşma

Irak ile ABD’nin kamu ve özel sektör kuruluşları arasında petrol, enerji, teknoloji, finans, tarım, eğitim ve ilaç başta olmak üzere çeşitli alanlarda 48 anlaşma, mutabakat zaptı ve ortaklık deklarasyonu imzalandı.

#3
Foto - Komşu büyük şeytana uydu! 60 milyar dolarlık 50 anlaşma

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin hazır bulunmasıyla ABD’de imzalanan anlaşmalar iki ülke arasındaki ekonomik ve mali işbirliğini güçlendirmeyi, ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımayı ve karşılıklı fayda sağlayacak yeni bir ortaklık zemini oluşturmayı amaçlıyor.

#4
Foto - Komşu büyük şeytana uydu! 60 milyar dolarlık 50 anlaşma

Anlaşmalar kapsamında Irak Petrol ve Elektrik Bakanlıkları ile bağlı şirketleri, ExxonMobil, KBR, GE Vernova, Shell ve Halliburton gibi ABD’li şirketlerle çeşitli işbirliği ve ortaklık anlaşmaları imzaladı.

#5
Foto - Komşu büyük şeytana uydu! 60 milyar dolarlık 50 anlaşma

Ayrıca Starlink ile Irak İletişim ve Medya Komisyonu (CMC) arasında işbirliği anlaşması da yapıldı.

#6
Foto - Komşu büyük şeytana uydu! 60 milyar dolarlık 50 anlaşma

Paket kapsamında ayrıca teknoloji şirketi Keyslight Technology ile Irak özel sektörü arasında mutabakat zaptı, PepsiCo ile işbirliği anlaşması, eğitim alanında ortaklıklar ve ilaç üretimi ile tedarikine yönelik özel sektör anlaşmaları da yer aldı.

#7
Foto - Komşu büyük şeytana uydu! 60 milyar dolarlık 50 anlaşma

Bunun yanı sıra KBR, UOP, Polaris, Enerji Mühendisleri Birliği (AEE) ve elektronik ağ çözümleri alanında faaliyet gösteren PPTA ile mutabakat zabıtları imzalanırken, Frito-Lay ile tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik iki ayrı anlaşmaya da imza atıldı.

#8
Foto - Komşu büyük şeytana uydu! 60 milyar dolarlık 50 anlaşma

Tarım, ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerle de ortaklık anlaşmaları gerçekleştirildi.

#9
Foto - Komşu büyük şeytana uydu! 60 milyar dolarlık 50 anlaşma

Açıklamada, söz konusu anlaşmaların Irak ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin kapsamını genişletmeyi ve uzun vadeli stratejik işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

#10
Foto - Komşu büyük şeytana uydu! 60 milyar dolarlık 50 anlaşma

60 MİLYAR DOLARLIK 50 ANLAŞMA - Irak resmi ajansı INA, Başbakan Ali Falih ez-Zeydi'nin Washington ziyareti kapsamında Irak ile ABD arasında toplam değeri 60 milyar dolar olan 50 anlaşma ve mutabakat zaptının imzalanacağını duyurmuştu.

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