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Yalanladılar ama cevap veremediler! Fenerbahçe'de Konya maçı öncesi kritik açıklamalar...

2024-04-30 15:14:34
Yalanladılar ama cevap veremediler! Fenerbahçe'de Konya maçı öncesi kritik açıklamalar...

Galatasaray ile şampiyonlukta sıkı bir yarışa giren Fenerbahçe kaynamaya devam ediyor.

#1
Foto - Yalanladılar ama cevap veremediler! Fenerbahçe'de Konya maçı öncesi kritik açıklamalar...

Daha önceki haftalarda Dzeko'yu anlamsız yere oyundan alan ve çoğu maçı da Kadıköy'de puan kaybederek tamamlayan Teknik Direktör İsmail Kartal ile Kaptan Dzeko arasındaki krizin giderek tırmandığı haftalardır iddia ediliyordu.

#2
Foto - Yalanladılar ama cevap veremediler! Fenerbahçe'de Konya maçı öncesi kritik açıklamalar...

Fenerbahçe ise, İsmail Kartal ile Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

#3
Foto - Yalanladılar ama cevap veremediler! Fenerbahçe'de Konya maçı öncesi kritik açıklamalar...

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama: Bazı mecralarda yer alan Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ile oyuncumuz Edin Dzeko arasında sorun yaşandığına dair iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle Beşiktaş derbisinde Teknik Direktörümüzün yapmış olduğu oyuncu tercihleri tamamen maça odaklı ve rakibin oyun yapısına yöneliktir. Bu ve benzeri kararlar takımımız içerisinde gündem konusu dahi olmamaktadır. Bahsi geçen iddiaların doğru olmadığını; gerek geleneksel gerek dijital mecralarda özellikle son dönemde artan bu ve benzeri yalan haberlerinin dikkate alınmamasını taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz.

#4
Foto - Yalanladılar ama cevap veremediler! Fenerbahçe'de Konya maçı öncesi kritik açıklamalar...

Yapılan açıklamada, kaptan Dzekonun hafta içinde yönetime İsmail Kartal varsa ben yokum açıklamasını yaptığına yönelik herhangi bir yalanlama olmaması manidar bulundu.

#5
Foto - Yalanladılar ama cevap veremediler! Fenerbahçe'de Konya maçı öncesi kritik açıklamalar...

Özellikle her maçtan çıkarken İsmail Kartal'a tepki gösteren Dzeko'nun yakın çevresine de İsmail Kartal'la olan olumsuzlukları aktardığı sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında...

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