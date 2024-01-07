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Yalancı Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor

2024-01-07 08:44:31
Yalancı Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve şürekası uyduruk haberlerle ırkçılık ve muhacir düşmanlığını kaşımayı sürdürüyor.

#1
Foto - Yalancı Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bornova Anadolu Lisesi’ne ait koruya Suriyeliler için anaokulu yapılacağı yönündeki yalan haberi gerçekmiş gibi göstererek, yalan haber üzerinden provokatörlük yaptı.

#2
Foto - Yalancı Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor

Artık her sözlerini yalan ve provokasyon üzerine kurulu CHP lideri Özel, sosyal medya hesabında; şu paylaşımı yaptı: “İzmir Bornova Anadolu Lisesi Türkiye’nin en saygın ve değerli eğitim kurumlarından biridir. Binlerce mensubundan biri olduğum Bornova Anadolu Lisesi ailesine bunu yaşatamazsınız. Bu hatadan derhal geri dönülmelidir. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın, öğrencilerinin ve velilerinin yanında bu rezaletin karşısındayız.

#3
Foto - Yalancı Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor

Gereği yapılacak. ”Özel, paylaşımının sonunda; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u etiketledi.

#4
Foto - Yalancı Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de durur mu hiç hemen devreye girdi ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Bornova Anadolu Lisesi kampüsünde yapılan inşaatla ilgili yasal inceleme sürecimizi tamamladık. Yapılan inşaatın imar mevzuatı açısından eksik ve hataları olduğunu yerinde tespit ettik.

#5
Foto - Yalancı Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor

İnşaatın ivedilikle mühürlenmesi için gerekli tüm işlemleri başlattık ve Bornova Belediyesi’ne mühürleme işlemini yerine getirmesi için resmi yazımızı ilettik. Kamuoyuna arz ederim" dedi.

#6
Foto - Yalancı Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor

Özgür Özel ve şürekasının bu yalan haberini Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili bir açıklama paylaşarak yalanladı "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve haberlere konu olan, “Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor” iddiası doğru değildir.

#7
Foto - Yalancı Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor

İzmir’in Bornova ilçesinde Bornova Anadolu Lisesi arazisi içerisinde ve çevresinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İşitme Engelliler Özel Eğitim Okulu (Yık-Yap kapsamında yeniden inşa aşamasında) bulunmaktadır. Aynı arazi içerisinde yapımına başlanan 4 derslikli anaokulu projesi, İzmir’in 2023 il yapım programına tanımlı olup bölgedeki anaokulu ihtiyacından dolayı programa alınmıştır. Proje, İzmir 1 http://no.lu Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğünce onaylanmış, akabinde Bornova Belediyesinden ruhsat alınmıştır. Yapımına başlanan söz konusu anaokulunun Suriyeliler için inşa edildiği iddiası tamamen gerçek dışı olup, vaziyet planına göre hiçbir ağaca da zarar verilmemiştir. Anaokulunun yapımı tamamlandığında 200 okul öncesi öğrencisi, eğitim-öğretim faaliyetlerinden yararlanacaktır."

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