Yalancı Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor

Artık her sözlerini yalan ve provokasyon üzerine kurulu CHP lideri Özel, sosyal medya hesabında; şu paylaşımı yaptı: “İzmir Bornova Anadolu Lisesi Türkiye’nin en saygın ve değerli eğitim kurumlarından biridir. Binlerce mensubundan biri olduğum Bornova Anadolu Lisesi ailesine bunu yaşatamazsınız. Bu hatadan derhal geri dönülmelidir. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın, öğrencilerinin ve velilerinin yanında bu rezaletin karşısındayız.