Yalancı bahar bitiyor!
Türkiye’de lodosun etkisiyle şubat ortasında bahar sıcaklıkları görülürken, yeni haftada yağışla birlikte hava hızla soğuyacak ve iç kesimlerde kar bekleniyor.
Türkiye’de lodosun etkisiyle şubat ortasında bahar sıcaklıkları görülürken, yeni haftada yağışla birlikte hava hızla soğuyacak ve iç kesimlerde kar bekleniyor.
Türkiye, kutup soğukları ve yoğun yağışların ardından Libya üzerinden gelen lodosun etkisiyle “yalancı bahar” havasına girdi. Şubat ortasında nisan-mayıs sıcaklıklarını yaşatan sistemin yeni haftada etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının yeniden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, yurt genelinde bahar havası bugün de etkisini sürdürecek. Özellikle batı illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul ve Ankara’da termometreler 20 dereceyi gösterecek. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde 25 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıklar, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise 22-23 derece seviyelerinde seyredecek.
Lodos ve fırtına uyarısı Libya üzerinden gelen lodosla birlikte Ege, Marmara ve Batı Akdeniz’in yanı sıra Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kısa süreli kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar hızının saatte 70 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.
MGM, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca lodosun batı ve güneydoğu illerinde çöl tozu taşınımına yol açabileceği belirtildi.
Yeni haftada hava soğuyor Yalancı baharın etkisinin yeni haftada azalması bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul’da pazartesiden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak düşeceği tahmin ediliyor.
Batı illerinde yarın başlayacak yağışların salı günü tüm yurda yayılması bekleniyor. Salı günü Ege ve Akdeniz’de şiddetli yağışlar görülecek. Çarşamba günü ise hava belirgin şekilde soğuyacak; iç ve doğu kesimlerde kar yağışının başlaması öngörülüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23