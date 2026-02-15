  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve Çin’i saf dışı bırakmıştık! Türkiye’nin gururu ANKA-S Malezya’da kanat açtı 5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek Şaşırtan liste açıklandı! İşte Türkiye’nin borcuna en sadık şehirleri ABD İran geriliminden Ankara çıktı! Pezeşkiyan'dan olay Türkiye açıklaması Yalancı bahar bitiyor! Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı Önlerinde büyük sorunlar var! Avrupa savunmada göbekten bağlanmış Körfez ülkeleri rekabete girdi! Derin çatlak ortaya çıktı Türkiye'den onlarca Bayraktar TB2 SİHA almışlardı! Şok açıklama geldi: Hüküemeti devirecekler
Aktüel
8
Yeniakit Publisher
Yalancı bahar bitiyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yalancı bahar bitiyor!

Türkiye’de lodosun etkisiyle şubat ortasında bahar sıcaklıkları görülürken, yeni haftada yağışla birlikte hava hızla soğuyacak ve iç kesimlerde kar bekleniyor.

#1
Foto - Yalancı bahar bitiyor!

Türkiye, kutup soğukları ve yoğun yağışların ardından Libya üzerinden gelen lodosun etkisiyle “yalancı bahar” havasına girdi. Şubat ortasında nisan-mayıs sıcaklıklarını yaşatan sistemin yeni haftada etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının yeniden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, yurt genelinde bahar havası bugün de etkisini sürdürecek. Özellikle batı illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul ve Ankara’da termometreler 20 dereceyi gösterecek. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde 25 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıklar, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise 22-23 derece seviyelerinde seyredecek.

#2
Foto - Yalancı bahar bitiyor!

Lodos ve fırtına uyarısı Libya üzerinden gelen lodosla birlikte Ege, Marmara ve Batı Akdeniz’in yanı sıra Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında kısa süreli kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar hızının saatte 70 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

#3
Foto - Yalancı bahar bitiyor!

MGM, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca lodosun batı ve güneydoğu illerinde çöl tozu taşınımına yol açabileceği belirtildi.

#4
Foto - Yalancı bahar bitiyor!

Yeni haftada hava soğuyor Yalancı baharın etkisinin yeni haftada azalması bekleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul’da pazartesiden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak düşeceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Yalancı bahar bitiyor!

Batı illerinde yarın başlayacak yağışların salı günü tüm yurda yayılması bekleniyor. Salı günü Ege ve Akdeniz’de şiddetli yağışlar görülecek. Çarşamba günü ise hava belirgin şekilde soğuyacak; iç ve doğu kesimlerde kar yağışının başlaması öngörülüyor.

#6
Foto - Yalancı bahar bitiyor!

#7
Foto - Yalancı bahar bitiyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip "Vur gerilla" şarkısıyla paylaşıyorlar!
Gündem

Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar!

İstanbul’da terör örgütü PKK yandaşı 10 kişilik bir grup, hepsi terör örgütü renklerini içeren poşiler takarak toplu taşım araçlarına binip ..
Bülent Arınç’a reddiye..
Gündem

Bülent Arınç’a reddiye..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Bülent Arınç’a reddiye.." başlıklı yazısı...
Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest
Gündem

Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest

TRT programında ödül alan eski Microsoft mühendisi Ibtihal Abousaad, İsrail’le işbirliğine karşı yaptığı protesto nedeniyle işten çıkarıldığ..
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak lideri Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.
CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’
Siyaset

CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Seni karış kar..
Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü
Spor

Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23