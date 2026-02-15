Yalancı bahar bitiyor!

Türkiye, kutup soğukları ve yoğun yağışların ardından Libya üzerinden gelen lodosun etkisiyle “yalancı bahar” havasına girdi. Şubat ortasında nisan-mayıs sıcaklıklarını yaşatan sistemin yeni haftada etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının yeniden düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre, yurt genelinde bahar havası bugün de etkisini sürdürecek. Özellikle batı illerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul ve Ankara’da termometreler 20 dereceyi gösterecek. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde 25 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıklar, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise 22-23 derece seviyelerinde seyredecek.