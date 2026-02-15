Savunma sanayiinde “Türkler ne verirse alırız” diyen Suudi Arabistan, bu defa herkesi ters köşe yaptı! Ankara’ya rakip olmak için kolları sıvadılar

Leonardo’nun belirttiğine göre ATOS görev sistemi; radar, elektro-optik sensörler, haberleşme ekipmanları ve veri işleme araçlarını tek bir operasyonel mimari altında entegre ediyor. Sistem, mürettebatın deniz tehditlerini tespit etmesine, sınıflandırmasına ve takip etmesine imkân tanıyor; aynı zamanda gerçek zamanlı olarak karşılık verilmesini koordine ediyor. MARTE-ER füzesi, suüstü gemilere angaje olmak üzere tasarlanmış uzun menzilli gemisavar kabiliyeti sunuyor. MU90 torpidosu ise modern sualtı tehditlerine karşı denizaltısavar operasyonlar için geliştirildi. Bu silah paketi birlikte, uçağın deniz karakol görevleri sırasında hem gözetleme hem de doğrudan angajman görevleri icra etmesini mümkün kılıyor. Bu tedarik ile Suudi Arabistan envanterine, nakliye uçağı dayanımını deniz muharebe fonksiyonlarıyla birleştiren ağır silahlı bir karakol uçağı kategorisi dahil ediliyor. Anlaşma, Suudi Arabistan’ı silahlı C-27J MPA konfigürasyonunun ilk kullanıcısı konumuna getiriyor ve programın operasyonel başlangıcını oluşturuyor.