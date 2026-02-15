5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek
TBMM’nin yeni yasama döneminde gündeme alacağı emeklilik reformuyla, küçük esnaf ve çiftçilerin 9 bin gün olan prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte Bağ-Kur sigortalıları, SSK’lılarla eşitlenerek yaklaşık 5 yıl daha erken emekli olma hakkı kazanacak. Özellikle 1999 sonrası sigortalıları ve kapsam genişletilirse EYT’lileri de heyecanlandıran bu reform, 1 milyondan fazla vatandaşı doğrudan etkileyecek.