5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek

TBMM’nin yeni yasama döneminde gündeme alacağı emeklilik reformuyla, küçük esnaf ve çiftçilerin 9 bin gün olan prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte Bağ-Kur sigortalıları, SSK’lılarla eşitlenerek yaklaşık 5 yıl daha erken emekli olma hakkı kazanacak. Özellikle 1999 sonrası sigortalıları ve kapsam genişletilirse EYT’lileri de heyecanlandıran bu reform, 1 milyondan fazla vatandaşı doğrudan etkileyecek.

Foto - 5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) yeni yasama döneminde ele alınacak düzenlemeler arasında, Bağ-Kur’luların emeklilik şartlarını iyileştirecek reform öne çıkıyor. Mevcut sistemde 9.000 prim günü şartına tabi olan Bağ-Kur sigortalıları için, bu sürenin SSK’lılarla eşitlenerek 7.200 güne düşürülmesi planlanıyor. Böylece Bağ-Kur’lular yaklaşık 5 yıl daha erken emekli olabilecek. Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu olurken, Meclis takvimi yakından takip ediliyor. İşte detaylar…

Foto - 5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek

Yeni yasama döneminde TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen SSK-Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi, özellikle küçük esnaflara büyük bir avantaj sağlayacak. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'da emeklilik için gereken 9.000 prim günü, 7.200 güne düşürülecek. Bu sayede, 1 milyondan fazla küçük esnaf ve çiftçi, 5 yıl daha az prim ödeme imkanı elde ederek erken emekli olabilecek.

Foto - 5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek

Düzenleme kapsamı geniş tutulur ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları da kapsarsa, EYT'li (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Bağ-Kur’lular da 9.000 gün prim ödemeden, 7.200 günle emekli olma hakkı kazanabilecek. Ancak ilk etapta düzenlemenin küçük esnaf ve çiftçileri hedef alacağı düşünülüyor. Kapsamın belirlenmesinde, esnafın yanında çalışan işçi sayısı, basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi kriterlere dikkat edilecek.

Foto - 5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek

8 Eylül 1999-30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur’lular için gün sayısı şartı hem kadın hem de erkeklerde 25 yıl, yani 9.000 gün olarak belirlenmişti.

Foto - 5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek

Yaş şartı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu prim gün şartı 9.000’den 7.200’e indirilecek.

Foto - 5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek

7200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı da sağlıyorsa emekli olabilecekler. Ancak, prim gün sayısını tamamlamış olsalar dahi yaş şartını beklemeleri gerekecek. 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise, 9.000 gün prim şartı ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı geçerli olacak. Bu yaş, kademeli olarak 65’e kadar artıyor. Ancak, yapılacak 1.800 günlük indirim ile 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortası başlayan Bağ-Kur’lular da 7.200 günle emekli olabilecekler. Yine, yaş şartını tamamlamaları gerekecek.

Foto - 5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek

EYT’liler için, henüz 9.000 günü doldurmamış Bağ-Kur’lular bu düzenleme kapsamına girerse, 7.200 gün prim ödemeleri durumunda hemen emekli olabilecekler. Bu nedenle, yasanın kapsamı bu noktada kritik öneme sahip. 8 Eylül 1999 öncesini kapsaması ve tüm Bağ-Kur’lular için geçerli olması gerektiği vurgulanıyor.

Foto - 5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek

Mevcut durumda farklı kurumlarda çalışmış sigortalılar için iki yöntem uygulanıyor. 2008’den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 1.261 gün belirliyor. Bu süre içinde hangi kurumda 3,5 yıl ve fazlası çalışılmışsa, o kurum emeklilik kurumu olarak seçiliyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar için ise hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, emeklilik o kurumdan gerçekleşiyor ve 3,5 yıla bakılmıyor. Ancak Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi durumunda, bu tür bir hesaplamaya gerek kalmayabilir.

Foto - 5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek

Kadınların 3600 gün üzerinden emekli olabilmesi için 15 yıl, 50 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih önemlidir; 23 Mayıs 2002 tarihinden önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 50 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 52 yaşında emekli olabilmektedirler.

Foto - 5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek

24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 54 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 pri gününü dolduran kadın sigortalılar 56 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2011 tarihinden sonra belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran kadın sigortalılar 58 yaşında emekli olabilirler. Erkeklerin 3600 gün üzerinden emekli olabilmeleri için 15 yıl, 55 yaş ve 3600 gün şartını yerine getirdikleri tarih önemlidir; 23 Mayıs 2002’ den önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında emekli olabilirler.

Foto - 5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek

24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 56 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 57 yaşında emekli olabilirler.

Foto - 5 yıl erken emeklilik kapıda! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yetecek

24 Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 58 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 59 yaşında emekli olabilirler. 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar 60 yaşında emekli olabilirler.

