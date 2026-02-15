  • İSTANBUL
ABD ve Çin’i saf dışı bırakmıştık! Türkiye’nin gururu ANKA-S Malezya’da kanat açtı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ve Çin’i saf dışı bırakmıştık! Türkiye’nin gururu ANKA-S Malezya’da kanat açtı

TUSAŞ tarafından üretilen ANKA-S SİHA’lar, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesindeki 11. Filo envanterine girerek ilk uçuş görüntülerini sergiledi. ABD, Çin ve İtalya gibi dev rakipleri geride bırakarak ihaleyi kazanan Türkiye, Malezya'da sadece hava aracı teslim etmekle kalmadı, pilot eğitimi ve hangar modernizasyonunu da başarıyla tamamladı. 9 adetlik dev filonun ilk partisinin operasyonel hale gelmesiyle birlikte, Türk savunma sanayii Güneydoğu Asya pazarındaki stratejik hakimiyetini perçinledi.

#1
Foto - ABD ve Çin’i saf dışı bırakmıştık! Türkiye’nin gururu ANKA-S Malezya’da kanat açtı

Malaysia Military Review isimli X kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda, TUSAŞ üretimi ANKA-S SİHA’ların uçmaya başladıkları görüntülendi. Yapılan paylaşımda, ANKA-S SİHA’ların Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RMAF) bünyesindeki 11. Filo envanterine girdiği görülüyor. Labuan Hava Üssü’nde konuşlu ANKA-S SİHA’ların işletilmesine yönelik altyapı çalışmaları ise geçtiğimiz dönemde tamamlanmıştı. Bu bağlamda son görüntüler, ANKA-S filosunun operasyonel hazırlık sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu göstermektedir.

#2
Foto - ABD ve Çin’i saf dışı bırakmıştık! Türkiye’nin gururu ANKA-S Malezya’da kanat açtı

Malezya Hava Kuvvetleri’nin 2020 yılında başlattığı İHA tedarik ihalesini; ABD, Çin ve İtalya’dan firmaların katıldığı rekabetçi sürecin ardından 2023 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketi (TUSAŞ) kazanmıştı. Anlaşma, 2023 yılında Malezya’nın Langkawi Adası’nda düzenlenen Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA 2023) kapsamında imzalanmıştı. Sözleşme çerçevesinde TUSAŞ’ın, Malezya‘ya farklı faydalı yüklerle donatılmış 9 adetlik İHA ihtiyacının 1.‘nci fazı olan ilk 3 adet ANKA üretmesi ve buna bağlı yer kontrol sistemlerini kurması yer alırken, nihai hedefin ise 9 adetlik bir MALE sınıfı İHA filosu olduğu açıklanmıştı.

#3
Foto - ABD ve Çin’i saf dışı bırakmıştık! Türkiye’nin gururu ANKA-S Malezya’da kanat açtı

ANKA-S tedarikine ilişkin kapsamlı bir resmi teslimat açıklaması yapılmamış olsa da, Haziran 2025’te savunma kaynakları ve bazı sosyal medya paylaşımlarında sistemlerin Malezya’ya ulaştığı ifade edilmiş, çeşitli medya organlarında da görsellere yer verilmişti. Sözleşme kapsamında teslimatın Eylül 2025’te yapılması planlanırken, Şubat 2026’da teslim edileceğine dair bilgiler kamuoyuna yansımıştı.

#4
Foto - ABD ve Çin’i saf dışı bırakmıştık! Türkiye’nin gururu ANKA-S Malezya’da kanat açtı

Malezya haber sitesi Malaymail tarafından 18 Aralık 2025 tarihinde yapılan habere göre, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı General Muhamad Norazlan Aris, 3 adet Orta İrtifa Uzun Menzilli (MALE) İnsansız Hava Aracı ve Yer Kontrol İstasyonu’nun (GCS) Türkiyede’den deniz yoluyla getirileceğini ve Şubat 2026’ya kadar teslim alınmasının planlandığını ifade etmişti.

#5
Foto - ABD ve Çin’i saf dışı bırakmıştık! Türkiye’nin gururu ANKA-S Malezya’da kanat açtı

21 Mayıs 2025 ‘te TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, ANKA tedarik sözleşmesi kapsamında hangar yenileme teslim töreninin Malezya Başbakanı Sayın İbrahim Enver’in katılımıyla gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Demiroğlu açıklamasında, Malezya ile savunma sanayii iş birliğinin stratejik düzeyde kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulamıştı. Bu kapsamda Labuan Hava Üssü’nde TUSAŞ tarafından ANKA-S sistemlerine yönelik hangar ve destek altyapısının modernize edildiği ve G7 Aerospace şirketi tarafından ise özel olarak inşa edilmiş hangarlar ve destek tesislerinin yer aldığı biliniyor.

#6
Foto - ABD ve Çin’i saf dışı bırakmıştık! Türkiye’nin gururu ANKA-S Malezya’da kanat açtı

19 Kasım 2025’te General Muhamad Norazlan Aris, ANKA tedarik programının son aşamalarını değerlendirmek üzere TUSAŞ’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. RMAF’nin resmi Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre, 11. Filo’dan 6 pilot ve 6 silah sensör operatörü, TUSAŞ tesislerinde 5 ay süren simülatör ve gerçek uçuşları içeren kursunu tamamladı. Ayrıca 7 subay ve 19 personel O-Level bakım eğitimini başarıyla bitirdi. Aris, programın üç aşamalı olduğunu ve mevcut CAP55 planı kapsamında ilk hedefin 9 İHA olduğunu açıklanırken, mevcut sistemlerin performans değerlendirmesinin ardından ilave parti tedarikinin de gündeme gelebileceği aktarıldı. Bu kapsamda ikinci bir ANKA filosunun kurulması ve Sabah bölgesine konuşlandırılması seçeneği de değerlendirilmektedir.

