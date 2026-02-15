ABD ve Çin’i saf dışı bırakmıştık! Türkiye’nin gururu ANKA-S Malezya’da kanat açtı

19 Kasım 2025’te General Muhamad Norazlan Aris, ANKA tedarik programının son aşamalarını değerlendirmek üzere TUSAŞ’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. RMAF’nin resmi Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre, 11. Filo’dan 6 pilot ve 6 silah sensör operatörü, TUSAŞ tesislerinde 5 ay süren simülatör ve gerçek uçuşları içeren kursunu tamamladı. Ayrıca 7 subay ve 19 personel O-Level bakım eğitimini başarıyla bitirdi. Aris, programın üç aşamalı olduğunu ve mevcut CAP55 planı kapsamında ilk hedefin 9 İHA olduğunu açıklanırken, mevcut sistemlerin performans değerlendirmesinin ardından ilave parti tedarikinin de gündeme gelebileceği aktarıldı. Bu kapsamda ikinci bir ANKA filosunun kurulması ve Sabah bölgesine konuşlandırılması seçeneği de değerlendirilmektedir.