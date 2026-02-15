ABD ve Çin’i saf dışı bırakmıştık! Türkiye’nin gururu ANKA-S Malezya’da kanat açtı
TUSAŞ tarafından üretilen ANKA-S SİHA’lar, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri bünyesindeki 11. Filo envanterine girerek ilk uçuş görüntülerini sergiledi. ABD, Çin ve İtalya gibi dev rakipleri geride bırakarak ihaleyi kazanan Türkiye, Malezya'da sadece hava aracı teslim etmekle kalmadı, pilot eğitimi ve hangar modernizasyonunu da başarıyla tamamladı. 9 adetlik dev filonun ilk partisinin operasyonel hale gelmesiyle birlikte, Türk savunma sanayii Güneydoğu Asya pazarındaki stratejik hakimiyetini perçinledi.