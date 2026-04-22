Dünyada eşi benzeri yok: Bu meyve masajla üretiliyor!
Japonya'da genellikle zenginlerin meyvesi olarak bilinen "Yubari Kral Kavunu" masaj yapılarak üretiliyor.

Yubari, Japonya’nın Hokkaido bölgesinde yer alan küçük bir şehirdir. Eskiden kömür madenciliğiyle bilinen bu yer, zamanla tarım ve özellikle kavun üretimiyle ün kazanmıştır.

“Yubari King” olarak bilinen bu kavun, bölgenin iklimi ve üretim teknikleri sayesinde ünlenmiş ve bir marka haline gelmiştir. Yubari Kral Kavunu, Japonya'dan öte dünyanın en lüks meyvesi olarak anılmaktadır. Onu özel yapan şey ise yalnızca fiyatı değil, taşıdığı anlam...

Japonya'da bu kavunlar bazen açık artırmalarda satılır ve çift olarak yüz binlerce liraya denk gelen fiyatlara alıcı bulabilir. Çünkü sadece bir meyve değil, aynı zamanda prestij göstergesi olarak görülür.

MASAJ DETAYI Üreticiler, kavunun yüzeyini nazikçe okşar ve temizler. Masaj tadındaki bu bakım sayesinde, Yubari Kral Kavunu yüzeyi bir dantel gibi eşsiz ve pürüzsüz olur. Kavun eşit güneş alsın diye yönü zaman zaman değiştirilir.

İŞTE FİYATI 2025 yılındaki rekor satış fiyatı 1 milyon Yen (6.200 ABD doları) olarak kayda geçti. 2026 Mayıs ayındaki yeni açık artırmada bu rakamın 500 bin TL'yi zorlaması öngörülüyor./ kaynak: ensonhaber

