Çeşitli türde 1000 bitki yer alıyor! Botanik Bahçesi'nde ilkbahar renkleri hakim oldu
Gaziantep'te farklı familyalardan çeşitli türde bitkilerin bulunduğu Botanik Bahçesi, ilkbaharda kırmızı, beyaz, pembe ve yeşil tonlara büründü.
Büyükşehir Belediyesince 2009'da 17 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan bahçede, farklı familyalardan çeşitli türde yaklaşık 1000 bitki yer alıyor.
Yapay gölet ve şelalenin de bulunduğu bahçede, ilkbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.
Bahçenin Herbaryum Sorumlusu Uzman Biyolog Ebru Bozlar, 17 dönümlük alandaki 10 özel bahçede ilkbaharın gelmesiyle renk cümbüşünün yaşandığını belirtti.
Bozlar, "Başta laleler, sümbüller ve nergislerle renklendi, misafirlerimiz akın ediyor. Renk, koku, bahçemizde şu an renk cümbüşü yaşanıyor. Özellikle sabah ve akşam vakitlerinde kokusu muhteşem oluyor. Bahçemizin kesinlikle ziyaret edilmesini tavsiye ediyoruz." dedi.
Ziyaretçilerden Esin Demirhan, her yıl geldiği Botanik Bahçesi'nin bu yıl çok daha güzel olduğunu söyledi.
Gaziantep Botanik Bahçesi'nde ilkbahar renkleri böyle hakim oldu…
