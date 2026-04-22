Siyonistler yazdı: Türkiye yeni güç merkezi! İtiraflarını tüm dünyaya duyurdular...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TAHSİN HAN İsrail basını Türkiye’yi konuşmaya ve bölgedeki etkisini dile getirmeye devam ediyor. Epoch dergisinini sitesinde yer alan “Yeni güç merkezi Türkiye – Ankara Körfez’deki karışıklığı nasıl kullanıyor?” başlıklı analizde, Türkiye’nin bölgede artan etkisi ve alternatif bir güç merkezi olmasına dikkat çekildi.

Gazze soykırımı, Lübnan, İran, Yemen ve Suriye saldırılarıyla Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren siyonist İsrail’de Türkiye endişesi büyüyor...

Hemen her gün bir siyonist yayın organının Türkiye’yi haberleştirdiği İsrail’de bu defa Epoch haber sitesi Ankara’nın bölgede artan etkisini kaleme aldı. Yoni Ben Menachem’ın kaleme aldığı analiz haberde Türkiye hakkındaki iadeler dikkat çekti.

ABD-İsrail ve İran savaşının ardından Körfez’de oluşan güvenlik krizinin, ABD’nin sağladığı güvenlik şemsiyesinin sınırlarını gözler önüne serdiğine dikkat çekilen analizde Türkiye’ye ayrı parantez açıldı. “Yeni güç merkezi Türkiye- Ankara Körfez’deki karışıklığı nasıl kullanıyor” başlıklı analiz haberde, İran’ın Körfez’deki stratejik tesislere yönelik misillemelerinin bölgede güvenlik krizi oluştururken, aynı zamanda Türkiye için önemli bir jeostratejik fırsat doğurduğu iddia edildi. Haberde, Türkiye’nin alternatif bir güvenlik merkezi olarak konumunu hızla güçlendirdiğine dikkat çekildi. Haberde aktarılan üst düzey güvenlik kaynaklarının görüşleri aktarılırken, İran’la savaşın ardından Körfez ülkelerinde oluşan şok etkisi, mevcut savunma sistemlerine ve geleneksel ittifaklara duyulan güvenin sınırlı olduğunu ortaya koyuldu. Bu durumun, Türkiye öncülüğünde yeni aktörlerin ortaya çıkan stratejik boşluğu doldurması için uygun bir zemin hazırladığı ifade edildi.

Yazar Menachem’a göre, Körfez’de enerji ve su altyapısına yönelik misillemeler özellikle insansız hava araçları ve hassas balistik füzeler gibi yeni nesil tehditlerin, klasik savunma sistemlerini ciddi şekilde zorladığını gözler önüne serdi. Bu gelişmelerin ardından bölge ülkelerinde güvenlik kaynaklarını çeşitlendirme yönünde güçlü bir eğilim oluştuğu belirtildi.

Haberde, Türkiye’nin Körfez ülkelerinin ihtiyaçlarını doğru okuyarak ileri teknolojik kapasite, esneklik ve Batı’nın katı kısıtlamalarından bağımsız hareket edebilme avantajını bir arada sunduğu kaydedildi. Haberde, bu özelliklerin Türkiye’yi bölge açısından “son derece cazip” bir ortak haline getirdiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin son yıllarda özellikle İHA, hava savunma sistemleri ve önleme teknolojileri alanında önemli bir üretim kapasitesi ve bağımsızlık kazandığı da vurgulandı.

Bununla birlikte haberde “Körfez ülkeleri Türkiye’yi yalnızca bir savunma tedarikçisi olarak değil, aynı zamanda stratejik bir kalkınma ortağı olarak konumlandırıyor” denildi.

Türkiye ile iş birliğini derinleştiren Körfez ülkelerinin ABD ile ilişkilerini dönüştürdüğü belirtilen analizde “Bu yaklaşımın arkasında Amerikan politikalarındaki kısıtlamalar, İsrail’e ilişkin hassasiyetler ve güvenlik kararlarında daha bağımsız hareket etme isteği var. Türkiye ise güçlü bir alternatif sunuyor. Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma tesadüf değil. Savaşın giderek şiddetlendiği günlerde tedbir olarak inşa edilen yeni bir bölgesel güvenlik mekanizması oluşturma arayışının parçası” ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, ABD ile İsrail’i İran’la savaşının ardından derinleşen güvenlik krizinin Körfez’de köklü bir dönüşümü tetiklerken, Türkiye bu yeni dönemde merkezi bir rol üstlendiği ifade edilerek “Ankara askeri kapasitesi ile stratejik ortaklık vizyonunu birleştirerek ortaya çıkan yeni denklemde kilit oyuncu konumuna yerleşti” denildi.

