Siyonistler yazdı: Türkiye yeni güç merkezi! İtiraflarını tüm dünyaya duyurdular...

ABD-İsrail ve İran savaşının ardından Körfez’de oluşan güvenlik krizinin, ABD’nin sağladığı güvenlik şemsiyesinin sınırlarını gözler önüne serdiğine dikkat çekilen analizde Türkiye’ye ayrı parantez açıldı. “Yeni güç merkezi Türkiye- Ankara Körfez’deki karışıklığı nasıl kullanıyor” başlıklı analiz haberde, İran’ın Körfez’deki stratejik tesislere yönelik misillemelerinin bölgede güvenlik krizi oluştururken, aynı zamanda Türkiye için önemli bir jeostratejik fırsat doğurduğu iddia edildi. Haberde, Türkiye’nin alternatif bir güvenlik merkezi olarak konumunu hızla güçlendirdiğine dikkat çekildi. Haberde aktarılan üst düzey güvenlik kaynaklarının görüşleri aktarılırken, İran’la savaşın ardından Körfez ülkelerinde oluşan şok etkisi, mevcut savunma sistemlerine ve geleneksel ittifaklara duyulan güvenin sınırlı olduğunu ortaya koyuldu. Bu durumun, Türkiye öncülüğünde yeni aktörlerin ortaya çıkan stratejik boşluğu doldurması için uygun bir zemin hazırladığı ifade edildi.