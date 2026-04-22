Çay ve nar kombinasyonu: Bir fincanı bile büyük şifa kaynağı olabilir! Bilim insanları ortaya çıkardı
Yeşil çay ve nar ikilisinin alzheimer için müthiş bir şifa kapısı araladığı ortaya çıktı.
Bilim insanları, dünyada 55 milyondan fazla kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığının tedavisi için umut verici bir keşfe imza attı. Journal of Neuroscience Research dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, yeşil çay ve nar kabuğunda bulunan iki doğal bileşenin birlikte kullanıldığında, beyindeki zararlı protein birikimini tek başlarına olduklarından çok daha güçlü bir şekilde engellediğini ortaya koydu.
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (IBG) ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Güneş Özhan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayşe Semra Koçtürk öncülüğünde yürütülen çalışma, Alzheimer gibi karmaşık hastalıklarda tek bir süreci hedeflemek yerine, 'çoklu etki' mekanizmalarının ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.
Araştırmada, yeşil çayın en güçlü antioksidanı olan EGCG ile nar kabuğunda bulunan punikalagin maddesi birlikte test edildi. İnsan genetiğiyle p-80 oranında benzerlik taşıdığı için nörolojik araştırmalarda sıkça kullanılan zebra balıkları üzerinde yapılan deneyler, oldukça çarpıcı sonuçlar verdi. Bu kombinasyon tedavisinin öne çıkan etkileri şunlar oldu: Zararlı Proteinleri Temizliyor: Alzheimer'ın temel belirtisi olan amiloid-beta protein kümelerini belirgin şekilde azalttı. Kan-Beyin Bariyerini Aşıyor: İlaç geliştirme süreçlerindeki en büyük engellerden biri olan beynin doğal koruma kalkanını (kan-beyin bariyeri) başarıyla geçerek doğrudan hedef dokuya ulaştı.
Hücreleri Onarıyor: Sadece hücresel hasarı durdurmakla kalmayıp, beyin iltihabını (nöroinflamasyon) baskıladı ve yeni sinir hücresi oluşumunu (nörogenez) destekledi. Davranışsal Semptomları Hafifletiyor: Hastalarda sıkça görülen ve yaşam kalitesini düşüren anksiyete ile saldırganlık gibi davranışsal sorunlarda da belirgin iyileşmeler sağladı. Bu umut verici bulgular akla hemen 'Bol bol yeşil çay içip nar yersek hastalıktan korunur muyuz?' sorusunu getirebilir. Ancak araştırmacılar, bu etkinin doğrudan günlük beslenmeyle elde edilemeyeceğinin altını çiziyor. Yeşil çay ve nar tüketmek genel sağlık için faydalı olsa da, araştırmadaki başarı; laboratuvar ortamında, belirli konsantrasyonlarda ve özel formülasyonlarla uygulanan dozlar sayesinde elde edildi.
