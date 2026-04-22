Çay ve nar kombinasyonu: Bir fincanı bile büyük şifa kaynağı olabilir! Bilim insanları ortaya çıkardı

Hücreleri Onarıyor: Sadece hücresel hasarı durdurmakla kalmayıp, beyin iltihabını (nöroinflamasyon) baskıladı ve yeni sinir hücresi oluşumunu (nörogenez) destekledi. Davranışsal Semptomları Hafifletiyor: Hastalarda sıkça görülen ve yaşam kalitesini düşüren anksiyete ile saldırganlık gibi davranışsal sorunlarda da belirgin iyileşmeler sağladı. Bu umut verici bulgular akla hemen 'Bol bol yeşil çay içip nar yersek hastalıktan korunur muyuz?' sorusunu getirebilir. Ancak araştırmacılar, bu etkinin doğrudan günlük beslenmeyle elde edilemeyeceğinin altını çiziyor. Yeşil çay ve nar tüketmek genel sağlık için faydalı olsa da, araştırmadaki başarı; laboratuvar ortamında, belirli konsantrasyonlarda ve özel formülasyonlarla uygulanan dozlar sayesinde elde edildi.