2022-09-13 19:15:04 Yaklaşan kış öncesi Ukrayna'da hazırlık
Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da yaklaşan kış öncesi hareketlilik başladı.
Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da yaklaşan kış öncesi hareketlilik başladı.
Ekipler konutların ısı tesisatlarında son kontrolleri yapıyor.
Herhangi bir aksaklık yaşanmaması konusunda ekipler tesisatları adeta milim milim inceliyor.
İşte çalışmalardan görüntüler...
İşte çalışmalardan görüntüler...
İşte çalışmalardan görüntüler...
İşte çalışmalardan görüntüler...
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