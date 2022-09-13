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Dünya
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Yaklaşan kış öncesi Ukrayna'da hazırlık

2022-09-13 19:15:04
Yaklaşan kış öncesi Ukrayna'da hazırlık

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da yaklaşan kış öncesi hareketlilik başladı.

#1
Foto - Yaklaşan kış öncesi Ukrayna'da hazırlık

Ekipler konutların ısı tesisatlarında son kontrolleri yapıyor.

#2
Foto - Yaklaşan kış öncesi Ukrayna'da hazırlık

Herhangi bir aksaklık yaşanmaması konusunda ekipler tesisatları adeta milim milim inceliyor.

#3
Foto - Yaklaşan kış öncesi Ukrayna'da hazırlık

İşte çalışmalardan görüntüler...

#4
Foto - Yaklaşan kış öncesi Ukrayna'da hazırlık

İşte çalışmalardan görüntüler...

#5
Foto - Yaklaşan kış öncesi Ukrayna'da hazırlık

İşte çalışmalardan görüntüler...

#6
Foto - Yaklaşan kış öncesi Ukrayna'da hazırlık

İşte çalışmalardan görüntüler...

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