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Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

2024-07-22 07:07:47
Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i başkanlık için aday olarak desteklediğini açıkladı. Bu açıklama sonrası herkes Kamala Harris'i araştırmaya başladı. Öte yandan California Eyalet Savcılığı görevi zamanında 1915 olaylarını 'soykırım olarak tanıyan tasarıyı' imzalamasıyla biliniyor. Peki ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı adayı olan Harris kimdir?

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#1
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

ABD Başkanı Joe Biden, kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla duyurdu.

#2
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

"ADAYIM KAMALA HARRİS" ABD Başkanı Joe Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i başkanlık için aday olarak desteklediğini açıkladı.

#3
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

KAMALA HARRIS KİMDİR? Kamala Harris, 1964'te Kaliforniya'da Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak doğdu. Howard Üniversitesi'nde okudu ve ardından Kaliforniya Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. 2003'te San Francisco bölge savcısı oldu ve 2010-2014 yılları arasında Kaliforniya eyaletinin Adalet Bakanı olarak görev yaptı. 2016'da Demokrat Parti'den Kaliforniya Senatörü seçildi. 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den aday adayı oldu, ancak Aralık 2019'da kampanyasını sonlandırdı ve Mart 2020'de Joe Biden'a desteğini açıkladı. Harris, başkanlık adaylığını suikast sonucu öldürülen Afro-Amerikan hak savunucusu Martin Luther King'e adadığını belirtmişti.

#4
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

ADINI RUSYA SORUŞTURMASI SIRASINDA DUYURMUŞTU 2020 başkanlık seçimlerine Demokratik Parti'den aday adayı olan Harris, ön seçimlerde elendi. Demokrat Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020'de Harris'i "Başkan Yardımcısı" olarak yarışa soktuğunu duyurdu. Kongre'ye girdikten sonra Harris, adını ilk kez ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez 28 Ocak 2017'de imzaladığı 7 Müslüman ülkeden ABD'ye yapılan seyahatleri yasaklayan genelgesine gösterdiği tepkiyle duyurdu.

#5
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

Harris, 2017'de Trump'ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu sürdürürken, 2018'de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçilerek Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili senatodaki soruşturmalarda aktif rol aldı.

#6
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

Bu bağlamda, Adalet Bakanı William Barr'ı açıklanan "Müeller raporu" üzerine senatoda sorgulayan Harris, medyada adından sık sık söz ettirdi. Harris, Yargı Komitesinin yanı sıra Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesinde de görev aldı. İki çocuğun üvey annesi olan Harris'in, ABD Başkan Yardımcılığı görevine geldikten sonra sivil haklar ve ırkçı adaletsizlik üzerine etkili çalışmalar yapmasının beklendiği kaydediliyor.

#7
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

Öte yandan, 2020 Başkanlık seçimleriyle ilgili hararetli tartışmalar devam ederken, 78 yaşında ABD tarihinde en yaşlı başkan olarak göreve gelen Biden'in ikinci dönem adaylığını koymaması durumunda Harris'in ismi şimdiden 2024 başkanlık seçimleri için en kuvvetli aday olarak öne çıkıyor.

#8
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

MÜSLÜMAN KARŞITI MI? 31.01.2024 tarihinde ABD'de başörtülü 2 Müslüman kadının ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in etkinliğine alınmaması, ABD Başkanı Joe Biden ve Harris'in seçim kampanyasında ayrımcılık tartışmalarına neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Harris'in 27 Ocak'ta Las Vegas'taki seçim etkinliğinde başörtülü iki kadının davetiyeleri ve etkinlik için gerekli bileklikleri olmasına rağmen salona alınmadığı görülüyor. Görüntülerde, kadınlardan birisi kendilerini içeriye almayan kişiye, "Davetiyemiz olmasına rağmen neden bizi içeri almamayı seçiyorsunuz?" sorusunu yöneltiyor. Diğer kadın ise "Evet bizi kasıtlı olarak almıyorsunuz." ifadesini kullanırken, bu anlarda başka misafirlerin salona giriş yapmaya devam ettiği görülüyor.

#9
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

"İSLAMOFOBİK VE IRKÇI BİR YAKLAŞIM" Kadınlar daha sonra kendilerini içeri almayan kişiye, Müslüman oldukları için ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor. Kadınlar, "Bu Demokratların seçim kampanyasına ters değil mi? Çok İslamofobik ve ırkçı bir yaklaşım." diyor. Söz konusu kişi ise sadece "Üzgünüm" demekle yetiniyor. Görüntülerin devamında da kadınlar başörtülü oldukları için içeri alınmadıklarını ifade ediyor.

#10
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

NEDEN İÇERİ ALINMADIKLARINI KONUSUNDA HARRIS'İN EKİBİ MEŞRU BİR NEDEN SUNAMADI Bu anların sosyal medyadan yayımlanmasının ardından ise birçok sivil toplum kuruluşundan kadınlara destek geldi. Filistin'e Özgürlük için Nevadalılar isimli kuruluşun X sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Bu iki Müslüman kadın, diğerleri içeri girmeyi sürdürürken etkinliğe alınmadı. Neden içeri alınmadıklarını sorguladıklarında ise Harris'in ekibi meşru bir neden sunamadı." açıklaması yer aldı. Konuya ilişkin Harris'in ekibinden ise bir açıklama gelmedi. ABD kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerine hazırlanırken, Biden ve yönetimi son dönemde İsrail'e verdiği destek ve Gazze'de ateşkes çağrılarına destek vermemesi nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.

#11
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

MÜSLÜMAN DÜŞMANI ABD seçimlerinde muhtemelen aday Kamala Harris, Müslüman karşıtlığı ile de ön plana çıkıyor. Harris, Porto Riko ziyareti sırasında tempo tuttuğu şarkının sözlerinin Filistin ve Haiti hakkında olduğunu öğrenmesi üzerine alkışlamayı kesmişti..

#12
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

"ERMENİ SOYKIRIMININ TANINMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIM" Kamala Harris, Kongre'de Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen bir isim. Özellikle dış politikadaki görüşleriyle bilinen Harris, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması için çalıştı. Harris, 2019'da senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu'na 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge verdi.

#13
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

SÖZDE TASARI TRUMP'TAN GERİ DÖNMÜŞTÜ Senato'da yapılan oylamada kabul edilen tasarı ABD Başkanı Trump'tan geri dönmüş, ABD Dışişleri Bakanlığı, Senato'da oybirliğiyle kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen sözde Ermeni tasarısına katılmadıklarını açıklamıştı.

#14
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

Harris, sözde ermeni soykırımı açıklamalarında skandal ifadeler kullanarak, "İnsanlık tarihinin en karanlık zamanlarından biri olan Ermeni soykırımının uygun bir şekilde tanınması için Ermeni toplumunun yanında olacağım" açıklaması yapmıştı.

#15
Foto - Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

TRUMP'IN SURİYE POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ Harris, senatörlüğü döneminde ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle Orta Doğu politikalarının yanlış olduğunu söylemişti. Trump'ın Suriye'deki askerlerini geri çekme kararının yanlış olduğunu belirterek yönetime sert eleştiriler de bulunmuştu.

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