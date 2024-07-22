Yahudi dostu Türk düşmanı Kamala Harris kimdir?

NEDEN İÇERİ ALINMADIKLARINI KONUSUNDA HARRIS'İN EKİBİ MEŞRU BİR NEDEN SUNAMADI Bu anların sosyal medyadan yayımlanmasının ardından ise birçok sivil toplum kuruluşundan kadınlara destek geldi. Filistin'e Özgürlük için Nevadalılar isimli kuruluşun X sosyal medya hesabından konuya ilişkin, "Bu iki Müslüman kadın, diğerleri içeri girmeyi sürdürürken etkinliğe alınmadı. Neden içeri alınmadıklarını sorguladıklarında ise Harris'in ekibi meşru bir neden sunamadı." açıklaması yer aldı. Konuya ilişkin Harris'in ekibinden ise bir açıklama gelmedi. ABD kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerine hazırlanırken, Biden ve yönetimi son dönemde İsrail'e verdiği destek ve Gazze'de ateşkes çağrılarına destek vermemesi nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.