Babülmendep’te neler oluyor? Türkiye asker gönderiyor mu?

İŞTE İTTİFAKA SAĞLAYACAĞI 3 KRİTİK KATKI Devecioğlu’na göre genel sekreterlik mekanizması üç temel alanda öne çıkacak. İlk olarak liderler ve bakanlar düzeyinde alınan kararların belirli bir takvime, sorumluluk paylaşımına ve takip edilebilir faaliyetlere dönüştürülmesi sağlanabilecek. İkinci olarak Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın diplomatik ve askeri kurumları arasında sürekli bir iletişim mekanizması oluşturulabilecek. Üçüncü olarak ise olası bir kriz anında ihtiyaçlarla ittifak ülkelerinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler daha hızlı eşleştirilebilecek. Genel sekreterlik aynı zamanda ülkeler arasında ortaya çıkabilecek görüş ayrılıklarının yönetilmesinde ve ortak açıklamaların daha tutarlı hale getirilmesinde rol üstlenebilecek. Devecioğlu, bununla birlikte genel sekreterlik makamının üye ülkelerin ulusal orduları üzerinde doğrudan bir komuta yetkisi anlamına gelmediğinin altını çizdi.