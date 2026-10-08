Babülmendep’te neler oluyor? Türkiye asker gönderiyor mu?
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulan Mekke Savunma İttifakı’nda kurumsallaşma sürecinde kritik aşamaya gelindi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın çalışmaların sonuna gelindiğini açıklamasının ardından gözler ittifakın bundan sonraki adımlarına çevrildi. ORSAM Kuzey ve Doğu Afrika Koordinatörü Dr. Kaan Devecioğlu, yeni yapının sağlayacağı 3 kritik katkıyı sıralarken Babülmendep’te artan gerilimin Suudi Arabistan’a etkisini ve Türkiye’nin asker gönderme ihtimalini değerlendirdi.