Bakan Tekin'den zorunlu eğitim açıklaması! Süre kısalacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, veli randevu sisteminden zorunlu eğitime, PISA sonuçlarından okullarda yaşanan şiddete kadar birçok konuda mesajlar verdi. Bakan Tekin, okullarda alınan tedbirlere dikkat çekerek, "Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız." dedi. Bakan Tekin, zorunlu eğitimin kısalma ihtimaliyle ilgili, "Önümüzdeki dönemde mutlaka gündeme gelecektir" dedi.