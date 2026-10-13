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Elleriyle tek tek topluyor: Bidonunu 1000 liradan satıyor!

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IHA Giriş Tarihi:

Elleriyle tek tek topluyor: Bidonunu 1000 liradan satıyor!

Yozgat'ta sulak alanlarda yetişen gilaburu meyvesinin hasadı başladı. Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelen meyvenin 8 kiloluk bidonu 1000 liradan alıcı buluyor.

#1
Foto - Elleriyle tek tek topluyor: Bidonunu 1000 liradan satıyor!

Yozgat'ın Çandır ilçesinde, sulak alanlarda kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinin hasadına başlandı. Vatandaşlar tarafından toplanan meyveler, temizlenip bidonlara doldurulduktan sonra olgunlaşması için özel mahzenlerde bekletiliyor. Yaklaşık 2-3 ay sonra tüketime hazır hale gelen gilaburu, meyve ve meyve suyu olarak satışa sunuluyor.

#2
Foto - Elleriyle tek tek topluyor: Bidonunu 1000 liradan satıyor!

MEYVELER TEMİZLENİP BİDONLARA DOLDURULUYOR Yozgat'ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde, özellikle dere kenarları ve sulak alanlarda yetişen gilaburu meyvesinin hasat dönemi başladı. Sonbaharda olgunlaşan meyveler, üreticiler tarafından toplanarak satışa hazırlanıyor. Hasadın ardından temizlenip yabancı maddelerden arındırılan gilaburu, bidonlara dolduruluyor ve üzerine su eklenerek bekletiliyor. Meyvenin kendine özgü buruk tadının azalması ve tüketilmeye uygun hale gelmesi için yaklaşık 2-3 ay beklenmesi gerekiyor. Hazırlanan ürünler hem bölgede hem de şehir dışından gelen talepler doğrultusunda satışa sunuluyor.

#3
Foto - Elleriyle tek tek topluyor: Bidonunu 1000 liradan satıyor!

"GEÇEN SENE 900 LİRADAN VERMİŞTİM" Gilaburu meyvesi üreticisi Bekir Turna, hasadın ekim ayının ilk günlerinde başladığını ve ayın ortalarına kadar devam ettiğini belirterek, meyveleri talep edenlere sattıklarını söyledi.

#4
Foto - Elleriyle tek tek topluyor: Bidonunu 1000 liradan satıyor!

Turna, gilaburunun hazırlanma sürecini ve satışını şu sözlerle anlattı: "Biz bunları isteyenlere satıyoruz. Genellikle böbrek hastaları gelip alıyorlar. Taş düşürmeye, böbreklerinde rahatsızlık olanlara, kum dökmeye rahatsızlık olanlara veriyoruz. Bana mesela İstanbul'dan geliyor bir tane. Şahsın çocuğu rahatsızmış. Her yıl ona veriyorum. Suyunu da içiyor. Kendisi o şekilde öyle yaşamaya çalışıyor. Bu haliyle yıkarız biz. Bidonlara koyarız. Biz öyle satarız. Sonra da suyunu koyarız. Ama bu 2 ay, 3 ay sonra olgunlaşır. Ondan sonra suyunu sıkıp rahatça içilebilir. Kimileri şeker de atıp içiyor. Kimileri de şekersiz içiyor. Ben fiyatını uygun veriyorum. 1.000 liradan veriyorum. Bir bidonu 8 kilo. Geçen sene 900 liradan vermiştim. Bu sene de 1.000 liradan veriyorum. Su yoktu. Bu, su olmadığı zaman olmaz. Bir de soğuk alma durumu oluyor kış şartlarında. Hasat 10. ayın 1'i ile 10'una kadar, 15'ine kadar devam eder."

#5
Foto - Elleriyle tek tek topluyor: Bidonunu 1000 liradan satıyor!

"BU SENE MEYVE BOL" Çandır ilçesinde kurdukları tesiste gilaburu meyvesi alımı yapan işletme sahibi Mustafa Kır ise bölgedeki üreticilerden temin ettikleri meyveleri temizleyip ayıkladıktan sonra bidonlara doldurduklarını ve özel mahzenlerde beklettiklerini ifade etti. Kır, gilaburunun yaklaşık 2-3 ay sonra tüketime hazır hale geldiğini belirterek şöyle konuştu: "Biz bu bölgede yetişmiş olan gilaburularımızı bu şekilde çiftçilerimizden, arkadaşlarımızdan topluyoruz. Topladıktan sonra böyle temizliyoruz, ayıklıyoruz. İçindeki pisliklerini, yani yabancı maddelerini ayırdıktan sonra bu şekilde bidonlara dolduruyoruz. Bu bidonları bidonlara doldurduktan sonra suluyoruz. Bizim özel mahzenimiz var. O mahzenlere koyuyoruz.

#6
Foto - Elleriyle tek tek topluyor: Bidonunu 1000 liradan satıyor!

2 ay, 3 ay sonra yemeye hazır ve suyunun içilmesine hazır bir şekilde kullanıma sunuyoruz. Şu anda bu gilaburu yenir mi? Yenir. Ama bilen yer, adı üstünde buruk gilaburu. Buruk bir tadı olduğu için çok insanlar beğenmiyor bu mevsimde. Onun için biz 2 ay gibi bir süre beklettikten sonra satışa sunuyoruz. Su olarak da sunuyoruz. Böyle meyve olarak da sunuyoruz. Ağırlıklı şehir dışından bilenler bizi arıyorlar. Kargoyla, kargo halinde istedikleri yere gönderiyoruz. Bu bölgede aşağı yukarı Çandır, Çayıralan, Kozan, gibi bu bölgelerde olan, Dere boyunda olan yerlerde, sulak yerlerde yetişir, geçen sene hiç yoktu. Bu sene çok şükür var. Bu sene meyve bol. İnşallah fiyat da ona göre uygun olacaktır. Arkadaşlara tavsiye ederim. Bu ne dostu? Şeker hastalarına, efendime söyleyeyim, böbrek rahatsızlığı geçenlere, böbrek taşlarını, kumlarını dökmeye yarayan bir ürün. Sağlık açısından, C vitamini açısından çok, çok faydalı ürün."

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