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Yaşam
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Yağmur yağınca denizin rengi değişti

2023-09-04 16:51:40
Yağmur yağınca denizin rengi değişti

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan aşırı yağışlardan dolayı denizin rengi çamura döndü.

#1
Foto - Yağmur yağınca denizin rengi değişti

Ünye'de geçen akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sağanak yağışlarla beraber ilçe merkezinde bulunan ırmaklardan gelen sularla beraber deniz yüzeyi çamura büründü.

#2
Foto - Yağmur yağınca denizin rengi değişti

Çamur rengini alan deniz yüzeyi dron ile havadan görüntülendi.

#3
Foto - Yağmur yağınca denizin rengi değişti

Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynaklarından biri olan fındık mevsimi nedeniyle aşırı yağışlardan dolayı üreticiler de zor anlar yaşadı.

#4
Foto - Yağmur yağınca denizin rengi değişti

Çoğu üretici yağan yağmurlardan dolayı bahçedeki fındıklarını toplayamadan evlerine geri döndü.

#5
Foto - Yağmur yağınca denizin rengi değişti

Yağışların etkili olduğu bazı bölgelerde tarım arazilerinde bulunan ürünler zarar görürken, üreticiler ise yağmurun bitmesi sonrası bahçesindeki fındığı toplamaya devam etti.

#6
Foto - Yağmur yağınca denizin rengi değişti

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