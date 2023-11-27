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Yaşam
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Yağmur faciayı böyle önledi!

2023-11-27 21:03:37
Yağmur faciayı böyle önledi!

Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün akşam çıkan yangın yaklaşık 60 dönümlük arazide etkili oldu.

#1
Foto - Yağmur faciayı böyle önledi!

Trabzon’da dün akşam şiddetli fırtına sonrasında Sürmene ilçesi Baştımar mahallesinde yangın çıktı. Fırtınada elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonucu çıktığı belirtilen yangın yaklaşık 60 dönümlük bir alanda etkili olurken, bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

#2
Foto - Yağmur faciayı böyle önledi!

Mahallede bulunan bir mandıradaki yaklaşık 60 büyükbaş hayvan çay alım merkezine getirilirken, yangın söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 3 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

#3
Foto - Yağmur faciayı böyle önledi!

Baştımar mahallesinde bulunan bir ev yangın sonrası kullanılmaz hale gelirken, bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

#4
Foto - Yağmur faciayı böyle önledi!

Yangının çok geniş bir alanda etkili olduğunu belirten Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, “Dün çok kuvvetli bir rüzgar ve fırtına vardı. Önce merkezde çınar ağaçları devrilmeye başladı. Ardından Baştımar mahallesinde yangın olduğu haberi geldi. Çok geniş bir alanda yangın vardı. Ormancılar 50-60 dönümlük bir arazide yangın olduğunu söyledi.

#5
Foto - Yağmur faciayı böyle önledi!

Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede yangın vardı. Bölgede bir mandıra vardı içerisinde yaklaşık 60 hayan vardı. Gece saatlerinde o hayvanları oradan çıkartarak çay alım merkezinin içerisine yerleştirdiler. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale etti. Yangının içerisinde bir itfaiye aracı kaldı.

#6
Foto - Yağmur faciayı böyle önledi!

Dumandan etkilenen 3 tane vatandaşımız var. 2’si itfaiye biri orman müdürlüğünde görevli bir arkadaşımızdı. Gece saatlerine kadar yangınla mücadele edildi. Şükürler olsun can kaybı yok. Bir süre sonra yağış başladı. Rüzgarın da etkisi azalınca ateşin önü kesilmiş oldu. Şuanda hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

#7
Foto - Yağmur faciayı böyle önledi!

Vatandaşlar aşırı rüzgar olduğu için elektrik tellerinin birbirine temas etmesi nedeniyle yangının çıktığını ifade ediyorlar” dedi.

#8
Foto - Yağmur faciayı böyle önledi!

Baştımar mahallesinde yaşayan Ahmet Baki ise “Yangın çıkarken evdeydim. Pencereden bakarken yangın çıktığını gördüm. Muhtarı aradım bilgi verdim. Çok rüzgar vardı. Elektrik telleri birbirine vuruyordu. Kıvılcım çıkıyordu. Yukarıda bir ev vardı o yandı. Evde kimse yoktu” ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Yağmur faciayı böyle önledi!

Öte yandan, sabah saatlerine denizde etkili olan fırtına nedeniyle Sürmene ilçesinde bulunan balıkçı barınaklarındaki bazı teknelerde maddi hasar oluşurken, çıkan fırtına ile birlikte dalgalar Karadeniz Sahil Yolu’nun Rize-Trabzon istikametini ulaşıma kapattı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası ulaşıma açılan karayolu bir süre sonra dalgaların getirdiği molozlar ile tekrar tek şeride düştü.

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