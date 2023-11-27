Yağmur faciayı böyle önledi!

Yangının çok geniş bir alanda etkili olduğunu belirten Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, “Dün çok kuvvetli bir rüzgar ve fırtına vardı. Önce merkezde çınar ağaçları devrilmeye başladı. Ardından Baştımar mahallesinde yangın olduğu haberi geldi. Çok geniş bir alanda yangın vardı. Ormancılar 50-60 dönümlük bir arazide yangın olduğunu söyledi.