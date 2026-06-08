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#1
Foto - Tarihi satın alma anlaşması resmen imzalandı: Üç telekom devi sessiz sedasız birleşti

Avrupa mobil operatör pazarında dengeleri tamamen değiştirecek stratejik bir ortaklık kuruldu. Fransa'nın üç iletişim devi, güçlerini birleştirerek pazarı yeniden şekillendirecek ve rekabet ortamını baştan aşağı yenileyecek devasa bir birleşme adımına imza attı. Teknoloji dünyasının kilitlendiği bu operasyon, şimdi rekabet kurullarının onayını bekliyor.

#2
Foto - Tarihi satın alma anlaşması resmen imzalandı: Üç telekom devi sessiz sedasız birleşti

GZT'de yer alan habere göre İmzalanan resmi anlaşma çerçevesinde, Altice France bünyesindeki SFR’nin tüm varlıkları alıcı konsorsiyumu oluşturan üç firma arasında paylaştırılacak. Satın almada en büyük payı yüzde 52 ile Bouygues Telecom alacak. Konsorsiyumda Free-iliad Group yüzde 27, Orange ise yüzde 21 oranında hisse sahibi olarak yer bulacak.

#3
Foto - Tarihi satın alma anlaşması resmen imzalandı: Üç telekom devi sessiz sedasız birleşti

Toplam 23,44 milyar dolar (20,35 milyar euro) büyüklüğündeki bu devasa satın alma hamlesi, alıcı şirketlerin pazardaki hakimiyet alanlarını ve finansal konumlarını radikal şekilde güçlendirecek. Bu devasa satın alma hamlesinin resmi kurumlar ve regülatörler tarafından onaylanıp tamamen tamamlanması durumunda, Fransa pazarındaki mobil operatör sayısı 4'ten 3'e inecek.

#4
Foto - Tarihi satın alma anlaşması resmen imzalandı: Üç telekom devi sessiz sedasız birleşti

Sektör uzmanları, bahsi geçen birleşmenin Avrupa Birliği (AB) rekabet otoriteleri açısından son derece kritik ve zorlu bir sınav olacağını vurguluyor. Pazardaki tekelleşme, oyuncu sayısının azalması ve rekabetin daralmasına yönelik AB'nin takınacağı tavır, küresel telekom pazarının geleceğini de belirleyecek.

#5
Foto - Tarihi satın alma anlaşması resmen imzalandı: Üç telekom devi sessiz sedasız birleşti

Fransa'yı ve Avrupa'yı sallayan satın alma işlemlerinin 2027 yılının ikinci yarısında tamamen tamamlanması hedefleniyor. Sürecin ilerleyişinde düzenleyici kurumlardan gelecek onaylar belirleyici rol üstlenecek.

#6
Foto - Tarihi satın alma anlaşması resmen imzalandı: Üç telekom devi sessiz sedasız birleşti

Öte yandan, birleşmenin ardından yaşanabilecek işten çıkarma dalgasına karşı şirketlerden hamle geldi. Üç dev firma, SFR bünyesinde çalışan mevcut personelin 2029 yılına kadar görevlerinde kalacağını ya da grup içinde alternatif pozisyonlarda istihdam edilmeye devam edileceğini ortak bir açıklamayla duyurdu.

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