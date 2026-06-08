Dünyaya ilan ettiler: 24 saat içerisinde 500 İHA, 11 füze düşürdük
Dünya İsrail ile İran arasındaki savaşa odaklanırken arka planda başka bir noktada yoğun çatışmalar sürüyor. Son 24 saatte çok sayıda İHA ve füze düşürüldü.
Dünya İsrail ile İran arasındaki savaşa odaklanırken arka planda başka bir noktada yoğun çatışmalar sürüyor. Son 24 saatte çok sayıda İHA ve füze düşürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir gün içinde hava savunma sistemlerinin 500 insansız hava aracı (İHA), 11 güdümlü hava bombası ve bir HIMARS füzesi imha ettiğini duyurdu.
Bakanlığın "Max" platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte düşürülenler arasında ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait bir reaktif mermi de bulunuyordu.
Bir önceki gün ise Rus hava savunma birlikleri 13 güdümlü hava bombası, 911 İHA ve dört HIMARS roketi imha etmişti.
Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, 7 Haziran gecesi Rusya'nın dokuz bölgesinde 95 İHA'nın imha edildiğini bildirmişti. Bu bölgeler şunlardı: Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Novgorod, Rostov, Smolensk, Tula ve Yaroslavl.
6 Haziran gecesi ise St. Petersburg ve Leningrad Oblastı büyük bir İHA saldırısına hedef olmuştu. Bölgede toplam 144 İHA düşürülürken, St. Petersburg'da üç kişi yaralanmıştı.
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