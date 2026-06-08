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Yeniakit Publisher
Orta Doğu’da petrokimya savaşı! İran’dan katil İsrail’in kalbine füze yağmuru: Hayfa’daki dev tesisler vuruldu
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Orta Doğu’da petrokimya savaşı! İran’dan katil İsrail’in kalbine füze yağmuru: Hayfa’daki dev tesisler vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, katil İsrail’in Huzistan eyaletindeki petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara jet hızıyla misilleme yaptı. Terör devleti İsrail’in sanayi kalbi sayılan Hayfa’daki dev tesisleri hedef aldıklarını duyuran Devrim Muhafızları, bölgedeki tüm enerji hatlarını cehenneme çevirecek tehlikeli bir oyunun başladığını ilan ederek siber ve askeri faturayı doğrudan ABD’ye kesti.

#1
Foto - Orta Doğu’da petrokimya savaşı! İran’dan katil İsrail’in kalbine füze yağmuru: Hayfa’daki dev tesisler vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldıklarını açıkladı.

#2
Foto - Orta Doğu’da petrokimya savaşı! İran’dan katil İsrail’in kalbine füze yağmuru: Hayfa’daki dev tesisler vuruldu

Devrim Muhafızları Ordusunun yayımladığı bildiride, "Düşmanın petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara karşılık verildi ve Hayfa'daki benzer sanayi tesisleri hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

#3
Foto - Orta Doğu’da petrokimya savaşı! İran’dan katil İsrail’in kalbine füze yağmuru: Hayfa’daki dev tesisler vuruldu

Bildiride ayrıca, İsrail'in sivil hedefler ile petrol sanayisini hedef almasının bölgedeki tüm enerji merkezlerini etkileyebilecek tehlikeli bir oyunu başlattığı ve ortaya çıkacak ekonomik sonuçlardan ABD'nin sorumlu olacağı ifade edildi.

#4
Foto - Orta Doğu’da petrokimya savaşı! İran’dan katil İsrail’in kalbine füze yağmuru: Hayfa’daki dev tesisler vuruldu

İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirilmişti.

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