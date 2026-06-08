Orta Doğu’da petrokimya savaşı! İran’dan katil İsrail’in kalbine füze yağmuru: Hayfa’daki dev tesisler vuruldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, katil İsrail’in Huzistan eyaletindeki petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara jet hızıyla misilleme yaptı. Terör devleti İsrail’in sanayi kalbi sayılan Hayfa’daki dev tesisleri hedef aldıklarını duyuran Devrim Muhafızları, bölgedeki tüm enerji hatlarını cehenneme çevirecek tehlikeli bir oyunun başladığını ilan ederek siber ve askeri faturayı doğrudan ABD’ye kesti.