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#1
Foto - Hükümetten ara zam kararı çıktı! Bu haber, milyonlarca asgari ücretliyi kahredecek

Agari ücret, ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye yükseltildi. Mayıs ayında yıllık enflasyon, geçen yılın sonundaki yüzde 30,89'un yaklaşık 2 puan üzerinde gerçekleşti.

#2
Foto - Hükümetten ara zam kararı çıktı! Bu haber, milyonlarca asgari ücretliyi kahredecek

Uzmanlar, bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 32'nin üzerini görebileceğini belirtiyor.

#3
Foto - Hükümetten ara zam kararı çıktı! Bu haber, milyonlarca asgari ücretliyi kahredecek

Hal böyleyken, milyonlarca çalışan da asgari ücrete temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

#4
Foto - Hükümetten ara zam kararı çıktı! Bu haber, milyonlarca asgari ücretliyi kahredecek

İddialara göre, asgari ücrete temmuz ayında zam düşünülmüyor. Bu konuyla ilgili bir çalışma da söz konusu değil.

#5
Foto - Hükümetten ara zam kararı çıktı! Bu haber, milyonlarca asgari ücretliyi kahredecek

Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye yükseltildiğini belirterek, asgari ücret zamlarının yıllık yapıldığını ifade etti.

#6
Foto - Hükümetten ara zam kararı çıktı! Bu haber, milyonlarca asgari ücretliyi kahredecek

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Yorumlar

hassan

birkaç yıl vermeyin zam. düzelsin ekonomi

Vahap

Zaten baştan belli değilmiydi yılda bir kez zam şimdi niye bu yaygara .
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