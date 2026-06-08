Hükümetten ara zam kararı çıktı! Bu haber, milyonlarca asgari ücretliyi kahredecek
İktidar kaynakları ve ekonomi çevreleri, asgari ücrete ara zam konusuna son noktayı koydu. İşte milyonları ilgilendiren gelişme...
İktidar kaynakları ve ekonomi çevreleri, asgari ücrete ara zam konusuna son noktayı koydu. İşte milyonları ilgilendiren gelişme...
Agari ücret, ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye yükseltildi. Mayıs ayında yıllık enflasyon, geçen yılın sonundaki yüzde 30,89'un yaklaşık 2 puan üzerinde gerçekleşti.
Uzmanlar, bu yıl sonunda enflasyonun yüzde 32'nin üzerini görebileceğini belirtiyor.
Hal böyleyken, milyonlarca çalışan da asgari ücrete temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
İddialara göre, asgari ücrete temmuz ayında zam düşünülmüyor. Bu konuyla ilgili bir çalışma da söz konusu değil.
Ekonomi çevreleri, asgari ücretin ocak ayında yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye yükseltildiğini belirterek, asgari ücret zamlarının yıllık yapıldığını ifade etti.
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