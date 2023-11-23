Yağışlar Çanakkale'de can suyu oldu

Bayramiç Barajı'nın tarımsal amaçlı Bayramiç, Ezine ve Merkez ilçe olmak üzere üç ilçeyi besleyen büyük bir baraj olduğunu kaydeden Ünver, “Sulama olarak 160 bin dekarlık alana hükmediyor. Bu tamamen tarımın kalbi ve büyük bir kazanç kapısı. Bayramiç Barajı bu yıl kurak gittiği için yüzde 8 seviyesine kadar gerilemişti. Son yağışlarla birlikte Bayramiç Barajımızda su seviyesi yüzde 17’ye ulaştı. Kaz Dağlarımıza da ilk karımız düştü. Bundan sonra eriyen karlarla ve gelen yağmurlarla Bayramiç Barajı’nın dolacağı ümit ediliyor. Fakat iklimlerin ilerleyen yıllarda değişime uğrayacağına kesin gözüyle bakıldığı için artık hem insanımız, hem çiftçimiz bundan sonra suyu daha tasarruflu ve bilinçli kullanmak zorunda. Yoksa acaba her yıl su seviyesi ne kadar düştü diye düşüncelerle yaşamaya başlayacağız. Biz bundan sonra tarımsal faaliyette kullanılan suyu, içme suyunu da tasarruflu ve tedbirli kullanmak zorundayız” diye konuştu.