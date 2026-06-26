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Gümrükler Muhafazadan kaçakçılığa geçit yok! 100 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

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Gümrükler Muhafazadan kaçakçılığa geçit yok! 100 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2023 yılından bu yana 3 bin 430 operasyonda 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan açıklamada “gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için sınırlarımızda kesintisiz görev yapmayı sürdürecektir.” vurgusu yapıldı

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Foto - Gümrükler Muhafazadan kaçakçılığa geçit yok! 100 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakanlıktan 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

#2
Foto - Gümrükler Muhafazadan kaçakçılığa geçit yok! 100 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü teşkilatının, uzman personeli, güçlü istihbarat kapasitesi ve risk odaklı çalışma anlayışıyla uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede önemli başarılara imza attığı, gerçekleştirilen yüksek miktarlı operasyonlarla Türkiye'nin sınır güvenliğine ve toplum sağlığının korunmasına önemli katkılar sağladığı ifade edildi.

#3
Foto - Gümrükler Muhafazadan kaçakçılığa geçit yok! 100 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla tüm gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüklerinde Narkokim özel ekipleri oluşturularak bu alandaki teknik ve analitik çalışmaların güçlendirildiği bildirildi.

#4
Foto - Gümrükler Muhafazadan kaçakçılığa geçit yok! 100 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarının hızlı ve etkin şekilde analiz edilmesi, soruşturma süreçlerine bilimsel destek sağlanması amacıyla 2020 yılında Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün kurulduğu anımsatılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

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Foto - Gümrükler Muhafazadan kaçakçılığa geçit yok! 100 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

"Gümrükler Muhafaza birimleri, gelişmiş teknolojik imkanlar, uzman personel ve risk analizine dayalı çalışma yöntemleriyle ülkemizi hedef alan uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürmektedir. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede gelinen seviyeye rakamsal olarak bakıldığında, 2023'te 727 operasyonda 11 ton 976 kilogram, 2024'te 1362 operasyonda 24 ton 313 kilogram, 2025'te gerçekleştirilen 934 operasyonda 35 ton 995 kilogram ve bu yıl haziran itibarıyla 407 operasyonda 36 ton 403 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapasitesini her geçen yıl daha da ileri taşıyan Gümrükler Muhafaza ekipleri, güçlenen insan kaynağı, ileri teknoloji destekli denetim sistemleri ve etkin kurumlar arası koordinasyon sayesinde 2023'ten günümüze 3 bin 430 operasyonda 108,7 ton uyuşturucu maddeye el koydu."

#6
Foto - Gümrükler Muhafazadan kaçakçılığa geçit yok! 100 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Açıklamada, bu rakamların, Türkiye'nin uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin somut bir göstergesi olduğu, özellikle Gürbulak, Kapıkule, Habur, İpsala ve Kapıköy gümrük kapıları ile İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya havalimanlarında rekor miktarda uyuşturucuya el konulduğu belirtildi.

#7
Foto - Gümrükler Muhafazadan kaçakçılığa geçit yok! 100 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

Ele geçirilen tonlarca uyuşturucunun, kaçakçılık şebekelerine ağır darbeler indirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

#8
Foto - Gümrükler Muhafazadan kaçakçılığa geçit yok! 100 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi

"Ekiplerin sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadelede ulaştığı yüksek operasyonel kabiliyet, istihbarat gücünü ve caydırıcılık kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. Ekiplerimiz, ülkemizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı sarsılmaz bir kararlılık ve azimle mücadele etmeye devam edecek, gençlerimizin ve toplumumuzun korunması için sınırlarımızda kesintisiz görev yapmayı sürdürecektir."

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