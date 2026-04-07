Yabancıların gözü kulağı Türkiye'ye çevrildi! İşlem 'tamam' olunca Ankara'dan isteyecekler

Erken dönem araştırmalarımızı yürüttüğümüz Boğaziçi Üniversitesi ve Hedefli Tedavi Teknolojileri Merkezinden, klinik araştırmalarımızı yürüten uzman ekiplere ve iş ortaklarımıza, araştırmaya katılan gönüllülerden yatırımcılarımıza kadar bu başarıda çok sayıda kişinin emeği ve katkısı var. FAZ 1 sürecimizin farklı aşamaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının HAMLE Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklendi. Turcorn100 şirketleri arasına girerek ekosistemimizin en başarılı start-up’larına yönelik programlarda yer aldık. Bu süreçte hem biz hem de tüm paydaşlarımız çok değerli deneyimler kazandık. Benim için bu tablo, bilimsel araştırmaların insana ulaşmasında güçlü bir ekosistemin ne kadar belirleyici olduğunun çok çarpıcı bir göstergesi.