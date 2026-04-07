Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' ' diyorlardı! 800 km menzilli füze alıyorlar

Dünya genelindeki savaşlar birçok ülkeyi savunma alanında hamle yapmaya zorlarken geçtiğimiz sene 'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' tehdidiyle gündeme gelen Asya ülkesinden BrahMos füzesi adımı geldi.

Hindistan, 800 km menzilli ve Mach 3 hızındaki yeni nesil BrahMos füzelerini envanterine katmayı değerlendiriyor.

Son çatışmalardan elde edilen tecrübeler ışığında uzun menzilli hassas silahların artan stratejik değerini göz önünde bulunduran Hindistan, derin vuruş kabiliyetini artırmak amacıyla 800 km menzilli ve Mach 3 hızındaki yeni nesil BrahMos füzelerini envanterine katmayı değerlendiriyor. Defence Newsd tarafından aktarılan bilgilere göre Hindistan Ordusu, mevcut 400 km’lik operasyonel kapasitesini iki katına çıkaracak bu geliştirilmiş varyantın tedarik sürecini yakından değerlendiriyor.

Nitekim Savunma Tedarik Konseyi (DAC) 27 Mart Cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda, Hint Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için yaklaşık 25,14 milyar dolar (2,38 trilyon rupi) değerindeki devasa bir savunma paketine onay verdi. Ancak hükümetin resmi açıklamasında, stratejik öneme sahip 800 km menzilli BrahMos füzesinin o günkü onay listesinde yer almadığı sistemin henüz planlama ve teknik inceleme aşamasında olduğu değerlendiriyor.

Modern muharebe sahasında uzaktan etkili silahların kritik önem kazandığı bir dönemde bu gelişme, Hindistan’ın uzun menzilli saldırı kapasitesini ve caydırıcılığını artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu tip silah sistemleri, personeli veya hava unsurlarını doğrudan risk bölgesine sokmadan operasyon yapma imkânı tanıyor. Ek olarak Hindistan Savunma Bakanlığı raporları, 800 km menzilli BrahMos füzelerine ilişkin teklifin Savunma Bakanı Rajnath Singh başkanlığındaki en üst düzey tedarik mercii olan Savunma Tedarik Konseyi’ne (DAC) sunulmasını bekliyor.

Hindistan’ın yeni harekât konsepti yalnızca füzelerle sınırlı kalmayıp topçu ve piyade birlikleriyle entegre çalışacak özel insansız hava aracı birimlerinin kurulmasını da kapsamaktadır. Bu stratejinin temel amacı, hedef tespitini hızlandıran, veri paylaşımını anlık gerçekleştiren ve muharebe sahasının farklı noktalarında koordineli vuruşlar yapabilen dinamik bir yapı oluşturmaktır. Özetle Yeni Delhi yönetimi, İHA’lar ile uzun menzilli hassas mühimmatların sinerji içinde kullanıldığı, çok daha etkin ve çok katmanlı bir saldırı doktrini kurmayı hedeflemektedir.

Adını Hindistan’ın Brahmaputra Nehri’yle Rusya’nın Moskova Nehri’nden alan BrahMos füzesi, iki ülke tarafından ortak olarak geliştirilmektedir. 1998 yılında başlayan projede ilk atışlı test 12 Haziran 2001 tarihinde yapılmıştır. BrahMos, denizaltıdan, gemiden, uçaktan veya karadan fırlatılabilen orta menzilli ramjet motorlu süpersonik seyir füzesi BrahMos; dünyanın en hızlı süpersonik seyir füzesi olmasıyla öne çıkmaktadır. Temeli ise Rus P-800 Oniks süpersonik gemisavar seyir füzesine dayanmaktadır.

BrahMos füzesi, ilk aşamasında katı yakıtlı bir itici motor bulunan ve bu motorla süpersonik hıza ulaşan, ardından ayrılan iki aşamalı bir füzedir. İkinci aşama olan sıvı ramjet ise füzeyi seyir aşamasında 2,8 Mach hızına yaklaştırır. Gizlilik teknolojisi ve gelişmiş gömülü yazılıma sahip güdüm sistemi, füzeye özel özellikler kazandırır. Füze’nin tüm uçuş süreci boyunca süpersonik hızda ilerlemesi; daha kısa uçuş süresi, hedeflerin daha az dağılması, daha hızlı angajman süresi ve dünyadaki bilinen herhangi bir silah sistemi tarafından engellenememesi anlamına gelir.

“Ateşle ve Unut” prensibiyle çalışan BrahMos, hedefe doğru giderken çeşitli uçuş yolları izleyebilmektedir. Füzenin yıkıcı gücü, 200 kg’a kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilmesinden değil, çarpma anındaki yüksek kinetik enerjisinden gelir. Seyir yüksekliği 15 km’ye kadar çıkabilen füzenin son irtifası 5 metreye kadar düşebilmektedir. DEFENCETURK

