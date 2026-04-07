'Türkiye'yi cehenneme çeviririz' ' diyorlardı! 800 km menzilli füze alıyorlar

BrahMos füzesi, ilk aşamasında katı yakıtlı bir itici motor bulunan ve bu motorla süpersonik hıza ulaşan, ardından ayrılan iki aşamalı bir füzedir. İkinci aşama olan sıvı ramjet ise füzeyi seyir aşamasında 2,8 Mach hızına yaklaştırır. Gizlilik teknolojisi ve gelişmiş gömülü yazılıma sahip güdüm sistemi, füzeye özel özellikler kazandırır. Füze’nin tüm uçuş süreci boyunca süpersonik hızda ilerlemesi; daha kısa uçuş süresi, hedeflerin daha az dağılması, daha hızlı angajman süresi ve dünyadaki bilinen herhangi bir silah sistemi tarafından engellenememesi anlamına gelir.