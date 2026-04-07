'Ev hanımları İHA yapıyor' dedi, gündem altüst oldu! Tüm bunlar yaşanırken olay projeyi ilan ettiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bayraktar Kızılelma'ya rakip olarak geliştirilen MQ-28 Ghost Bat'lerin Ukrayna'nın drone üretimini küçümseyen açıklamalarının ardından kamuoyuna duyurulması dikakt çekti.

Boeing'in Avustralya bölümü tarafından Avustralya Hava Kuvvetleri için geliştirilen MQ-28 Ghost Bat, standart bir savaş uçağı boyutlarında olan ve insanlı uçaklara otonom refakat eden (Loyal Wingman) gelişmiş bir insansız hava aracı. Rheinmetall, bu sistemi öncelikle Alman ordusunun (Bundeswehr) ihtiyaçlarına göre uyarlayarak, iletişim ve kontrol altyapısını Alman askeri teçhizatıyla entegre etmeyi planlıyor.

Boeing Küresel Operasyonlar Sorumlusu Brendan Nelson, bu anlaşmanın Alman sanayisinin Avustralya'nın inovasyon birikiminden faydalanmasını sağlayacağını belirtti. Rheinmetall'in, üretimin büyük kısmını Almanya'da gerçekleştirerek, hükümetin "yurtdışından alım" konusundaki çekincelerini kırması ve projeden yüz milyonlarca euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Bu ortaklık, Avrupa'daki yerli savunma devlerini doğrudan karşı karşıya getiriyor. Rakip Projeler: Airbus ve Kratos'un yanı sıra savunma teknolojisi girişimi Helsing de kendi "İşbirliğine Dayalı Savaş Uçağı" sistemlerini geliştiriyor. FCAS Krizi: Almanya, Fransa ve İspanya öncülüğünde yürütülen yeni nesil Avrupa Savaş Uçağı (FCAS) projesi, Dassault ile Airbus arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle duraksama dönemine girdi. Almanya'nın, FCAS projesindeki bu belirsizlik sürerken F-35 alımlarının ardından şimdi de Boeing ile İHA ortaklığına gitmesi, Avrupa'nın bağımsız savunma vizyonundan giderek uzaklaştığı yorumlarına neden oluyor

Boeing ortaklığı, Rheinmetall CEO'su Armin Papperger'in The Atlantic dergisine verdiği tartışmalı röportajın gölgesinde duyuruldu. Papperger, Ukrayna'nın savaş alanındaki drone üretimini küçümseyerek, bunu "mutfaklarında 3D yazıcı kullanan ev hanımlarının Lego oynamasına" benzetti. Bu sözlere Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'den sert bir yanıt geldi: "Eğer Ukrayna'daki her ev hanımı gerçekten insansız hava aracı üretebilseydi, o zaman her biri Rheinmetall'in CEO'su olabilirdi." Şirket yönetimi daha sonra Ukrayna'nın inovatif direnişini öven düzeltme mesajları yayınlamak zorunda kaldı.

Papperger'in vizyonu sadece diplomatik arenada değil, kendi sektöründe de ağır eleştiriler alıyor. Leopard 2 tanklarının üreticisi KNDS'in Başkanı Tom Enders, Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, pahalı ve devasa sistemlere odaklanmanın savaşın yeni gerçekleriyle çeliştiğini belirtti: "Bunu söyleyenler, Ukrayna ve Basra Körfezi'nde değişen modern çatışma yönetimini anlamamış demektir."

Enders, ucuz ve seri üretilen küçük dronların, düşmanın pahalı hava savunma sistemlerini kolayca alt edebildiğini vurguladı. Nitekim Fransa, daha basit ve kitlesel üretim İHA'lar geliştirmek için otomobil üreticisi Renault'nun üretim kapasitesini savunma sanayisine entegre etmeye hazırlanıyor.

