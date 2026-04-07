'Ev hanımları İHA yapıyor' dedi, gündem altüst oldu! Tüm bunlar yaşanırken olay projeyi ilan ettiler

Bu ortaklık, Avrupa'daki yerli savunma devlerini doğrudan karşı karşıya getiriyor. Rakip Projeler: Airbus ve Kratos'un yanı sıra savunma teknolojisi girişimi Helsing de kendi "İşbirliğine Dayalı Savaş Uçağı" sistemlerini geliştiriyor. FCAS Krizi: Almanya, Fransa ve İspanya öncülüğünde yürütülen yeni nesil Avrupa Savaş Uçağı (FCAS) projesi, Dassault ile Airbus arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle duraksama dönemine girdi. Almanya'nın, FCAS projesindeki bu belirsizlik sürerken F-35 alımlarının ardından şimdi de Boeing ile İHA ortaklığına gitmesi, Avrupa'nın bağımsız savunma vizyonundan giderek uzaklaştığı yorumlarına neden oluyor