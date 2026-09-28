AK Partili Gül’den teröristbaşına sert tepki: Senin yerin BM kürsüsü değil sanık sandalyesi!
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, tüm dünyanın gözü önünde eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan terör devleti İsrail’in katil başbakanı Netanyahu’nun BM kürsüsünde konuşturulmasına sert tepki göstererek "Bu kadar zulmü, soykırımı yapmış zalim ve eli kanlı soykırımcı, çıkıp BM kürsüsünden hitap edebiliyor. Aslında onun yeri, Birleşmiş Milletler kürsüsü değil Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde sanık kürsüsü" dedi.