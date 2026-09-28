AK Partili Gül’den teröristbaşına sert tepki: Senin yerin BM kürsüsü değil sanık sandalyesi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasına değinen Gül, şöyle konuştu: "Bu kadar zulmü, soykırımı yapmış zalim ve eli kanlı soykırımcı, çıkıp BM kürsüsünden hitap edebiliyor. Aslında onun hitap etmesi gereken yer, Birleşmiş Milletler kürsüsü değil Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde sanık kürsüsü olması lazım ama bugün gelip orada konuşabiliyor. Bunu gerçekleştirecek olan, işte sizlerin ortaya koyacağı güçlü bir tasavvurdur, vizyondur. Bakın aynı kürsüde 'Dünya beşten büyüktür' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. O da hakkı, hakikati Filistin başta olmak üzere bütün mazlum coğrafyalarının hukukunu orada savunmuştur. İşte o yüzden sizlerin vizyonuyla inanıyoruz ki bu adaletsiz düzeni değiştireceksiniz. Sizlere inanıyoruz. Bunu yapabilmek için Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesi lazım. Önce içeriği toparlamak ve sonra da daha adil bir dünya için çok güçlü bir Türkiye vizyonuna kavuşmamız lazım."