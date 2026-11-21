İşlem emirlerinin Londra’dan İsviçre’deki Century City’ye, oradan da Borsa İstanbul’a iletildiği belirtilen raporda, işlemlerin borsada "yabancı yatırımcı" olarak göründüğü ve arkasındaki gerçek isimlerin kayıtlara yansımadığı vurgulandı. Hisselerin yabancı hesap adına alınıp satılması nedeniyle elde edilen yaklaşık 7,8 milyar liralık kazancın da yurt dışındaki hesaplarda biriktiği belirlendi. Rapora göre, paranın bir bölümü doğrudan yurt dışına çıkarıldı. Çekya ve Londra’daki hesaplara gönderilen 6,3 milyar liranın yalnızca 2,2 milyar lirası Türkiye’ye geri dönerken, 4,1 milyar lira yurt dışında kaldı. Dışarıda kalan paranın 3,4 milyar liranın Tera Yatırım’a ait olduğu tespit edildi. Öte yandan 2026 yılının ilk aylarında yurt dışındaki hesaptan büyük ölçekli ödemeler yapıldığı ortaya çıktı. Bu kapsamda Enver Çevik’in İsviçre’deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına 500 milyon lira gönderildiği, benzer tarihlerde Burhan Tunç Özkan’a da 1 milyar lira ödeme yapıldığı belirlendi.