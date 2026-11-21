‘Yabancı yatırımcı’ maskesiyle fon işlemi: Milyarlık yabancı ağ deşifre oldu
Fon soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Londra merkezli Gildencrest Capital'in (eski Tera Europe) İstanbul'dan yönetildiği ve Borsa'da "yabancı yatırımcı" görüntüsüyle işlem yaptığı belirlendi. Raporda yer alan bilgilere göre, söz konusu aracı kurum 2011 yılında Londra’da mukim olarak “Tera Europe” adıyla kuruldu. Şirketin yüzde 49’unun Emre Tezmen’e, yüzde 40’ının ise Oğuz Tezmen’e ait olduğu, kurumun adının 2024 yılında “Gildencrest Capital” olarak değiştirildiği bildirildi.