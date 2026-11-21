Çalışmada en fazla iyileştirmenin, aylık geliri 40 bin liranın altında kalan emeklilere yapılması öngörülüyor. Bu gruptaki emeklilere enflasyon farkına ilave olarak 5 bin liraya kadar ödeme yapılması seçeneği değerlendiriliyor. Yaklaşık 12 milyon 240 bin emekliyi kapsaması beklenen modelde, maaş artışlarının prim ödeme gün sayısı ve çalışma süresi gibi kriterlere göre farklılaştırılması da gündemde bulunuyor. Emeklilerin maaş dağılımına ilişkin değerlendirmelerde, yaklaşık yüzde 90'ının 50 bin lira ve altında, bu kesimin yüzde 80'inin ise 40 bin lira ve altında aylık aldığı belirtiliyor.