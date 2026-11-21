Robert Ford, Türkiye ile İsrail arasındaki en büyük tehlikeyi açıkladı: İşte bu olursa büyük çatışma başlar
ABD’nin Eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’nin Eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fokus+’a konuşan Ford, iki ülkenin de doğrudan askerî çatışma istemediğini ancak Suriye’deki gelişmelerin iki ordu arasında sıcak bir karşılaşma riskini artırdığını belirtti.
Ankara ile Tel Aviv arasında gerilimi kontrol altında tutmak amacıyla gizli temaslar yürütüldüğünü ifade eden Ford, İsrail’in Suriye’de Türk askerî unsurlarına yakın bölgelerde, T4 Hava Üssü gibi noktalarda operasyonlar düzenlemesine dikkat çekti.
Ford’a göre en büyük risk, İsrail’in Suriye’de Türkiye’nin nüfuzunu sınırlandırmak amacıyla Türk askerlerinin hayatını tehlikeye atabilecek kapsamlı bir harekâta girişmesi.
Olası bir İsrail operasyonunun önce iki taraf arasında bir olaya, ardından gerilimin tırmanmasına ve daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulunan Ford, ABD’nin böyle bir senaryoyu engellemek için çaba göstereceğini söyledi.
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