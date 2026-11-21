Harry Kane'in 3 ay sakatlığı sonrası: Bayern Osimhen için teklif verecek mi?
Önce Manchester United şimdi de Bayern Münih iddialarının ardı arkası kesilmiyor...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Önce Manchester United şimdi de Bayern Münih iddialarının ardı arkası kesilmiyor...
Ayak bileğinde bağ kopması tespit edilen Harry Kane'in en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Dönüşünde neler yapacağı da belirsiz. Bayern'in bu sebeple Victor Osimhen'e teklif verebileceği konuşuluyor. Peki son durum ne?
Bayern Münih, yaşayabileceği en büyük problemlerden birini yaşadı. İngiliz golcünün ayak bileğinde bağ kopması tespit edildi. En iyi ihtimalle 3 ay yok... Sakatlık sonrasında nasıl dönüş yapacağı ise belirsiz. İşin şöyle bir boyutu da bulunuyor:
Bayern Münih'in mevcut kadrosunda Kane dışında asıl yeri santrfor olan herhangi bir oyuncu yok...
Bu gelişme üzerine Alman devinin, Galatasaray'a Victor Osimhen için teklif sunabileceği iddia edildi. Bilindiği üzere Nijeryalı santrfor da şu anda sahalara dönmeye çalışıyor. Peki son durum ne? İşte yanıtı:
1- Bugün itibarıyla Bayern'in Osimhen konusunda planlaması yok 2- Alman devinin, Nicolo Tresoldi için Club Brugge ile masaya oturması bekleniyor
Nicolo Tresoldi'nin sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor. Club Brugge Yönetimi, 60 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek. Bayern Münih'in 22 yaşındaki Alman golcü için bu rakama çıkabileceği ifade edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23