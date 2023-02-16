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Yabancı arama-kurtarma uzmanları değerlendirdi! Türkiye depremle mücadelede başarısız mı?

2023-02-16 10:54:04
Yabancı arama-kurtarma uzmanları değerlendirdi! Türkiye depremle mücadelede başarısız mı?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde 35 binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için ülkemize gelen yabancı ekiplerden bazıları, çalışmaları tamamladıktan sonra ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'nin afetle mücadelesi hakkında konuşan ekipler, devletin iyi bir şekilde orgazine olarak başarılı bir sınav verdiğini söyledi. İşte detaylar...

#1
Foto - Yabancı arama-kurtarma uzmanları değerlendirdi! Türkiye depremle mücadelede başarısız mı?

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için ülkemize gelen yabancı ekiplerden bazıları, çalışmaları tamamladıktan sonra ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'nin depremle mücadelesini değerlendiren ekipler, devletin iyi bir şekilde organize olarak büyük iş başardığını söyledi.

#2
Foto - Yabancı arama-kurtarma uzmanları değerlendirdi! Türkiye depremle mücadelede başarısız mı?

FRANSA: 73 kişilik Fransız arama kurtarma ekibinin şef yardımcısı Cyrille Chauveau "Bu derece büyük bir afette her yere bir anda yardım ulaştırmanın çok zor olacağı açıktır. Nereye kurtarma ekibi göndereceğini kestirmek zor. Bir an önce organize olup kurtarma çalışmalarına odaklanmak gerekse de böylesine geniş bir alana yayılan afetlerde zamanla yarışmak zorunda kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Yabancı arama-kurtarma uzmanları değerlendirdi! Türkiye depremle mücadelede başarısız mı?

Ülkemizdeki kurtarma çalışmaların katılan Fransız ekibinin şefi Philippe Marque, kendi ülkesinin medyasına yaptığı açıklamada "25 yıldır dünyanın her tarafındaki doğal afetlere yardıma gidiyorum. Bu kadar iyi bir organizasyon görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

#4
Foto - Yabancı arama-kurtarma uzmanları değerlendirdi! Türkiye depremle mücadelede başarısız mı?

ALMANYA: Jeoloji Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Dr. Oliver Heidbach, Türkiye'de afet koruma ile ilgili çok şey yapan mükemmel bir organizasyon olduğunu söyledi. AFAD'ın (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) kabahatli gösterilemeyeceğini söyleyen Heidbach "Trajik olan nokta, şehrin nispeten merkez üssüne yakın olmasıdır" dedi.

#5
Foto - Yabancı arama-kurtarma uzmanları değerlendirdi! Türkiye depremle mücadelede başarısız mı?

İSVİÇRE: Gönüllü arama kurtarma ekibinin şefi Philippe Zuberbuhler "Ekip üyelerimiz ve bir köpeğimizle enkaz altındaki insanların yerini tespit ediyorduk. Burayı ailelere veya AFAD, itfaiye gibi diğer Türk kurtarma ekiplerine gösteriyorduk. Daha önce Nepal ve Haiti'de yaşanan depremlerden sonra katıldığımız arama kurtarma çalışmalarıyla karşılaştırırsak Türkiye'de yabancı kurtarma ekipleri ile yerel ekipler arasındaki iş birliği gayet iyiydi" dedi.

#6
Foto - Yabancı arama-kurtarma uzmanları değerlendirdi! Türkiye depremle mücadelede başarısız mı?

HİNDİSTAN: İskenderun'a kurulan sahra hastanesinin sorumlusu Albay Yadu Vir Singh, bölge halkının kendilerine çok yakın davrandığını belirterek "Türk halkından ve hükûmetinden çok fazla yardım alıyoruz. Tüm doktorlar çok yardımsever, bize yardım etmek için gönüllü oluyorlar" diye konuştu.

#7
Foto - Yabancı arama-kurtarma uzmanları değerlendirdi! Türkiye depremle mücadelede başarısız mı?

İSPANYA: Ülkelerine dönen İspanyol ekipten Florentino Luque "Türk yetkililerle ve gönüllülerle çok iyi bir şekilde, koordineli çalıştık. Tüm Türk halkından sevgi gördük ve bize sevgi dolu duygularını hep hissettirdiler. Gerçekten her türlü çabayı gösterdik. Bu yüzden vicdanımız rahat şekilde dönüyoruz" diye konuştu.

#8
Foto - Yabancı arama-kurtarma uzmanları değerlendirdi! Türkiye depremle mücadelede başarısız mı?

AVUSTRALYA: Türkiye'ye gelen 32 kişilik sivil arama kurtarma ekibinden Laura Nusko "Beni en çok şaşırtan şey, (depremzedelerde) gördüğümüz inanılmaz misafirperverlik ve minnettarlık" dedi.

#9
Foto - Yabancı arama-kurtarma uzmanları değerlendirdi! Türkiye depremle mücadelede başarısız mı?

UKRAYNA: 77 kişiden oluşan ve AFAD ile koordineli hareket eden arama kurtarma ekibinin şefi Konstantin Silayev "(Bölgedeki halk) Her şekilde bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hem fiziksel olarak hem de örneğin yolda mola verdiğimizde insanlar yanımıza geliyordu, çay olsun yemek olsun, ikramlar veriyorlardı" şeklinde konuştu.

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