Yabancı arama-kurtarma uzmanları değerlendirdi! Türkiye depremle mücadelede başarısız mı?

UKRAYNA: 77 kişiden oluşan ve AFAD ile koordineli hareket eden arama kurtarma ekibinin şefi Konstantin Silayev "(Bölgedeki halk) Her şekilde bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hem fiziksel olarak hem de örneğin yolda mola verdiğimizde insanlar yanımıza geliyordu, çay olsun yemek olsun, ikramlar veriyorlardı" şeklinde konuştu.