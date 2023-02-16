2023-02-16 10:54:04 Yabancı arama-kurtarma uzmanları değerlendirdi! Türkiye depremle mücadelede başarısız mı?
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde 35 binden fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için ülkemize gelen yabancı ekiplerden bazıları, çalışmaları tamamladıktan sonra ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye'nin afetle mücadelesi hakkında konuşan ekipler, devletin iyi bir şekilde orgazine olarak başarılı bir sınav verdiğini söyledi. İşte detaylar...