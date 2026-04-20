Yaban hayatını görünür kılan hobi! Şehirden kaçıp doğanın izini sürmeye başladı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yaban hayatını görünür kılan hobi! Şehirden kaçıp doğanın izini sürmeye başladı

Edirne’de yaşayan Emirhan Şenyürek, ormanlara kurduğu fotokapanlarla yaban hayvanlarını görüntüleyip bunları sanal medyada yayınlıyor.

Edirne’de doğa yürüyüşleri sırasında rastladığı izlerin peşine düşen Emirhan Şenyürek (30), kurduğu fotokapanlarla ormandaki yaban hayatını görüntülemeye başladı. Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görev yapan Emirhan Şenyürek, 2 yıl önce sahiplendiği 'Nova' ismini verdiği köpeğiyle doğa yürüyüşlerine başladı. Köpeğiyle yaptığı yürüyüşler sırasında yaban hayvanları gören Şenyürek, bunları daha yakından takip etmek için 6 ay önce fotokapanlar alıp, Edirne merkez, Uzunköprü, Keşan ve Enez ilçesinde ormanlık alanlara kurmaya başladı. Düzenli aralıklarla kontrol edilen fotokapanlara, çakal, kızıl tilki, yaban tavşanları, orman fareleri ile kara leyleğin de olduğu yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Doğayı çok sevdiğini 10 yıldır doğa kampları ve yürüyüşler yaptığı söyleyen Şenyürek, karşılaştığı yaban hayvanlarının kendisini etkilediğini belirtti. Doğada yaban hayvanlarıyla göz göze gelmenin çok güç olduğunu söyleyen Şenyürek, "Doğada bir yaban canlısıyla karşılaşma ihtimaliniz çok düşük. Onlar siz daha gelmek üzereyken sesinizi ve kokunuzu çok uzaktan alıp sizden uzaklaşırlar. Göz göze gelme ihtimaliniz bile çok düşüktür; onlar sizi görürler, duyarlar ama siz onları çoğu zaman göremezsiniz. Ben de onları görmek istediğim için buna başladım" dedi.

Şenyürek, "Bugüne kadar fotokapanıma çakal, kızıl tilki, yaban tavşanları, orman fareleri ve çok ilginç bir görüntü olan kara leylek yakalandı. Şimdi hedefim kurtlar ve domuzlar. Ormanın daha da derinliklerine girmeye başladım. Onların geldiğine dair duyum aldığım bölgelere yoğunlaştım. Yakın zamanda onları da daha yakından gözlemleyeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fotokapana yansıyan hayvanların görüntülerini sanal medyada yayınlayıp farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirten Şenyürek, "Amacım sadece bu hayvanların ormanlarda yaşadığının görülmesi ve yaban hayatına zarar verilmemesini sağlamak. Çünkü doğada yaşayan her canlı bizim bir değerimiz. Doğal hayatın devamını sağlamak hepimizin görevi. Bu yüzden hem bu bilinçle hareket ediyorum hem de bunu bir hobi haline dönüştürdüm. Şehir gürültüsünden ziyade kırsala çıktığınızda zihnin kalabalığından kurtuluyorsunuz. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için çok iyi bir yöntem. Özellikle Edirne'miz genelinde çok güzel doğal alanlar var, buraların değerinin bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt
Gündem

CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt

Skandalın boyutunu artıran en sarsıcı iddia ise bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik oldu. Tamar Tanrıyar, ele geçirilen görüntüler..
Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!
Yerel

Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!

Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine molotoflu saldırı düzenleyen şüphelilerden Yalçın Demir Kırbaş (17), polisten kaçarken çıktığı çatıdan ..
Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’
Gündem

Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şirazesi iyice kaydı!.. Özgür Özel, ““Türkiye’de insanları bu iktidardan kurtaracak hangi lokomotif varsa, o..
Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Gündem

Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan açıklama geldi

AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı
Dünya

Bulgaristan’da seçim sonuçları! Rumen Radev’in koalisyonu sandıktan açık farkla çıktı

Bulgaristan’da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu 'İlerici Bulgaristan Koalisyonu' genel seçimi büyük farkla önde tamamladı...
Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle
Dünya

Üç alanda işbirliği kararı! İsrail-Arjantin hattında yeni hamle

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin İsrail ziyareti sırasında iki ülke arasında havacılık, güvenlik ve yapay zeka alanlarını kapsayan i..
