2024-01-17 18:09:17 X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde
Covid-19 salgınından 20 kat daha ölümcül olduğu varsayılan "X Hastalığı", İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda uluslararası liderlerin potansiyel tehdit hakkında görüşmek üzere toplanacağı bir panelin odak noktası olacak. NTV'ye göre; Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan "X Hastalığı" tanımlaması henüz kaynağı bilinmeyen potansiyel salgın risklerini temsil ediyor.