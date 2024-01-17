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Sağlık
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X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

2024-01-17 18:09:17
X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

Covid-19 salgınından 20 kat daha ölümcül olduğu varsayılan "X Hastalığı", İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda uluslararası liderlerin potansiyel tehdit hakkında görüşmek üzere toplanacağı bir panelin odak noktası olacak. NTV'ye göre; Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan "X Hastalığı" tanımlaması henüz kaynağı bilinmeyen potansiyel salgın risklerini temsil ediyor.

#1
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

DÜNYA LİDERLERİNİN GÜNDEMİNDE Dünya Ekonomik Forumu'nda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın da aralarında bulunduğu konuşmacılardan oluşan bir panel düzenlenecek.

#2
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

Forumda herhangi bir sağlık tehdidi karşısında hangi yeni çabalara ihtiyaç duyulduğunun tartışılacağı "X Hastalığına Hazırlık" adlı bir toplantı yapılması planlanıyor.

#3
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

"X Hastalığı"nın Corona virüsten 20 kat daha ölümcül etkileri olacağı tahmin ediliyor.

#4
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

DSÖ'nün web sitesinde, "X Hastalığı, insanlarda hastalığa neden olup olmadığı bilinmeyen bir patojenden kaynaklanan ciddi bir uluslarası salgını temsil ediyor." ifadesine yer verildi.

#5
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

Toronto Üniversitesi'nden biyoetik ve küresel sağlık profesörü Kerry Bowman, "X Hastalığı, Covid-19'dan daha güçlü olan çok ciddi bir hastalığın ortaya çıktığı varsayımsal bir senaryoyu temsil ediyor. Bu, hızla yayılan bir hastalık tehdidine dünyanın nasıl tepki vereceği konusunda varsayımsal bir hazırlık." dedi.

#6
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

Potansiyel hastalıklara hazırlıklı olmak çok önemli olsa da hastalıkları önleme çabası da eşit derecede önem teşkil ediyor. En büyük "X Hastalığı" tehdidinin zoonotik, yani hayvanlarda ortaya çıkan bir virüsten kaynaklanacağına inanılıyor.

#7
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

Zoonotik hastalıklara bir örnek, yaygın olarak domuz gribi olarak bilinen "H1N1 influenza" virüsü. Dünya çapında insanlar yüzünden nesli tükenen hayvanlar ve orman kaybının çarpıcı boyutları, bu tehdidi giderek daha olası hale getiriyor.

#8
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

Tehdit bu kadar ciddiyken hastalığa karşı hazırlıklı olmak kadar hastalığı önlemeye odaklanmanın önemi de artıyor.

#9
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

Indian Journal of Medical Research'te 2021 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre memelilerde ve kuşlarda yaklaşık 1,67 milyon tanımlanmamış virüsün var olduğu düşünülüyor. Bilim insanları bu virüslerin yarısının insanlara yayılma potansiyeline sahip olduğunu tahmin ediyor.

#10
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

Henüz tanımlanamayan bu tehditlerin doğurduğu hastalık riski artan insan nüfusu, biyolojik çeşitlilik kaybı, değişen iklimler ve tarım için agresif arazi kullanımıyla birlikte gitikçe büyüyor.

#11
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

SON KÜRESEL SALGIN: COVID-19 Küresel salgının en son örneği 2019 yılının sonlarında yayılmaya başlayan Corona virüs SARS-CoV-2. Johns Hopkins Coronavirüs Kaynak Merkezi'ne göre virüs o zamandan beri yüz milyonlarca insana bulaştı ve dünya çapında 6,8 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oldu. Corona virüsün insanlara nasıl bulaşmaya başladığı belirsizliğini koruyor. Çin'de ilk Covid-19 vakalarının tespit edildiği yere yakın bir pazardan toplanan örnekleri inceleyen bilim insanları, salgının bir laboratuvardan değil hayvanlardan kaynaklandığı yönünde kanıtlar bulduklarını söyledi.

#12
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

"X HASTALIĞI" İLK KEZ NE ZAMAN KONUŞULDU? Bulaşıcı hastalık riskinin farkında olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018 yılında gelecekte yaşanması potansiyel bu bilinmeyen salgına Ar-Ge Planı'nda kendine yer bulabilmesi için bir isim verdi: X Hastalığı. X Hastalığı henüz bilinmiyor ancak bilim insanları bir sonraki büyük salgının "henüz karşılaşmadıkları" bir virüsten kaynaklanabileceğinin farkında ve bu nedenle hazır olmak istiyorlar.

#13
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

Belgede, DSÖ'nün halk sağlığı için ciddi risk oluşturabileceğine inandığı Ebola virüsü, Zika virüsü ve şiddetli akut solunum sendromu (SARS) gibi hastalıklar da listeleniyor.

#14
Foto - X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

Başta savunmasız nüfusların korunması olmak üzere Covid-19'da deneyimlenen planlamadaki küresel eksiklikler göz önüne alındığında gelecekteki salgınlara yönelik hazırlıklara başlamadan önce Covid-19'dan alınan derslerin incelenmesi çok önemli. Profesör Bowman, “Geçmişle uğraşmadan geleceğe nasıl hazırlanabileceğimizi bilmiyorum. Bu bana hiç mantıklı gelmiyor. X Hastalığı geleceğe yönelik bir hazırlık ve şu ana kadar öğrendiklerimizi değerlendirmeden bunu nasıl yapacağımızı anlamıyorum. Planlamada bir parça eksik." ifadelerini kullandı.

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