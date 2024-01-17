X Hastalığı: Vücudu en hızlı zehirleyen salgın tehdidi dengeleri altüst edecek! Dünya liderlerinin bile gündeminde

"X HASTALIĞI" İLK KEZ NE ZAMAN KONUŞULDU? Bulaşıcı hastalık riskinin farkında olan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018 yılında gelecekte yaşanması potansiyel bu bilinmeyen salgına Ar-Ge Planı'nda kendine yer bulabilmesi için bir isim verdi: X Hastalığı. X Hastalığı henüz bilinmiyor ancak bilim insanları bir sonraki büyük salgının "henüz karşılaşmadıkları" bir virüsten kaynaklanabileceğinin farkında ve bu nedenle hazır olmak istiyorlar.