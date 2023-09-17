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Teknoloji-Bilişim
12
Windows'tan yapay zeka güncellemesi

2023-09-17 00:54:25
Windows'tan yapay zeka güncellemesi

Windows 11 23H2 güncellemesiyle birlikte yapay zekanın geleceği belirtiliyor.

#1
Foto - Windows'tan yapay zeka güncellemesi

Microsoft, Windows 11 için 23H2 güncellemesi için son düzlüğe girdi. Buna göre Windows güncellemeyi Eylül sonu ya da Ekim ayında dağıtacak. Peki ama Windows 11 23H2 güncellemesi neler getirecek?

#2
Foto - Windows'tan yapay zeka güncellemesi

Microsoft’un bu güncellemeyle bazı yeni ve kullanışlı araçları kullanıma sunacak. Ancak bunların hepsinin Windows 11 23H2 sürümüyle gelip gelmeyeceği net değil. Tahminler bu özelliklerin çoğunun yeni sürümler birlikte kullanıcılara sunulacağı.

#3
Foto - Windows'tan yapay zeka güncellemesi

Windows Copilot ya da Yardımcı Pilot uygulaması bunlardan biri. Burada Windows 11 için entegre bir yapay zeka desteği sunmak. Windows 11 Copilot yapay zeka uygulaması, Windows içi komutları çok daha kısa yolla gerçekleştirmeye yarıyor.

#4
Foto - Windows'tan yapay zeka güncellemesi

Bu özellik daha önce geliştirici sürümlerinde karşımıza çıkmıştı. Şu an için çok kullanışlı olmasa da gelecek açısından Windows 11 Copilot özelliğinin çok daha işlevsel olma ihtimali yüksek.

#5
Foto - Windows'tan yapay zeka güncellemesi

Windows Yedekleme uygulaması da 23H2 güncellemesi ile karşımıza çıkacak diğer bir uygulama. Bu yedekleme uygulaması sayesinde Windows 11 kullanıcıları bu sayede belirli klasörleri OneDrive’a yedeklemesine de imkan tanıyacak.

#6
Foto - Windows'tan yapay zeka güncellemesi

Uygulama belli sürücüler ya da belli klasörleri yedeklemek yerine kullanıcının kendi seçtiği klasörleri yedekleme imkanı ile geliyor. Bu uygulama Windows 10 için de gelecek.

#7
Foto - Windows'tan yapay zeka güncellemesi

Windows dosya gezgini 23H2 güncellemesi ile büyük bir değişikliğe uğruyor.

#8
Foto - Windows'tan yapay zeka güncellemesi

Buna göre dosya gezgini tıpkı Edge tarayıcının arayüzüne benzer bir arayüze kavuşacak. Ancak yenileme gibi bazı geleneksel simgeler de yeni arayüzde yer değiştirdi.

#9
Foto - Windows'tan yapay zeka güncellemesi

Yine Windows 11 dosya gezgini yeni bir ayrıntılar bölmesi ile karşımıza çıkacak. Bu bölme bir tür benzer dosyaları, farklı versiyonları size hatırlatmaya yarıyor.

#10
Foto - Windows'tan yapay zeka güncellemesi

Windows 11 23H2 güncellemesi ile yapay zeka desteği, dosya gezgini değişimi ve yedekleme dışında daha az heyecan veren değişiklikler de karşımıza çıkacak.

#11
Foto - Windows'tan yapay zeka güncellemesi

Bunlardan birisi de ZIP dışındaki arşivler için de destek gelecek olması. Güncelleme ile RAR, 7Z, GZ ve birçok arşiv programına daha destek gelecek.

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