Windows güncellemesi saç baş yoldurtuyor!

O dönem Microsoft tarafından yayınlanan bir güncelleme sonrası Dosya Gezgini’nde birçok hata meydana gelirken, ExplorerPatcher ve StartAllBack geliştiricileri tarafından kullanılama sunulan yamalarla birlikte sorunlar çözüme kavuşturuldu. Kısacası son olayda da top yine bu uygulamayı geliştiren kişilerde.