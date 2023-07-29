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Windows güncellemesi saç baş yoldurtuyor!

2023-07-29 23:30:57
Windows güncellemesi saç baş yoldurtuyor!

Son Windows 11 yaması kullanıcıları çileden çıkarttı.

#1
Foto - Windows güncellemesi saç baş yoldurtuyor!

Windows 11 için yeni yamalar gelmeye devam ediyor. Bunlar genellikle kullanıcı deneyimini artıran faydalı takviyeler olsa da bazı durumlarda saç baş yoldurtan hataların patlak vermesine neden olabiliyorlar.

#2
Foto - Windows güncellemesi saç baş yoldurtuyor!

Kısa bir süre önce bunun yeni bir örneği yaşandı. Son Windows 11 yaması en çok kullanılan işlevlerden birisini bozdu.

#3
Foto - Windows güncellemesi saç baş yoldurtuyor!

Windows 11 için Başlat menüsünü bozan güncelleme Microsoft’un Windows 11 için yayınlandığı KB5028254 numarasına sahip güncelleme kullanıcı raporlarına göre Başlat menüsünü bozuyor.

#4
Foto - Windows güncellemesi saç baş yoldurtuyor!

Menünün işlevsiz kalmasına kısacası çalışmamasına neden olan hatanın Microsoft kaynaklı olmadığı belirtiliyor.

#5
Foto - Windows güncellemesi saç baş yoldurtuyor!

Yapılan araştırmalara göre yeni yamanın ardından ortaya çıkan bu sorununun nedeni ExplorerPatcher ve StartAllBack gibi üçüncü taraf arayüz özelleştirme uygulamaları.

#6
Foto - Windows güncellemesi saç baş yoldurtuyor!

Microsoft, kullanıcılara bu konuyla ilgili yardımcı olamayacağını belirtirken, sorun yaşayanların uygulamaların geliştiricileriyle iletişime geçmesi ya da bu yazılımları kaldırması gibi önerilerde bulundu.

#7
Foto - Windows güncellemesi saç baş yoldurtuyor!

Üçüncü taraf arayüz özelleştirme uygulamalarının Windows 11‘de sorunlara neden olduğu ilk olay bu değil. Bu yılın başında da benzer bir durum yaşandığını belirtelim.

#8
Foto - Windows güncellemesi saç baş yoldurtuyor!

O dönem Microsoft tarafından yayınlanan bir güncelleme sonrası Dosya Gezgini’nde birçok hata meydana gelirken, ExplorerPatcher ve StartAllBack geliştiricileri tarafından kullanılama sunulan yamalarla birlikte sorunlar çözüme kavuşturuldu. Kısacası son olayda da top yine bu uygulamayı geliştiren kişilerde.

#9
Foto - Windows güncellemesi saç baş yoldurtuyor!

Güncellemenin şu an için isteğe bağlı olduğunu belirtelim. Eğer yukarıdaki gibi üçüncü taraf bir uygulama kullanıyorsanız, bu sürümü yüklemeyi bir süre ertelemeyi düşünebilirsiniz.

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