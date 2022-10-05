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Teknoloji-Bilişim
13
WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

2022-10-05 00:03:03
WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

WhatsApp ekran görüntüsü almayı zorlaştırmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, arkadaşlıkları bozacak yeni bir özellik alıyor.

#2
Foto - WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

Uygulamaya daha fazla gizlilik kazandırmak isteyen platform, tek sefer açılabilen ekran görüntüsü veya videoların kaydedilmesini engelleyecek. Ekran görüntüsü alınmasına veya video kaydı yapılmasına izin verilmeyecek.

#3
Foto - WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

WhatsApp “Bir kez görüntüle” medyasının ekran görüntüsü alınamayacak Meta CEO’su Mark Zuckerberg tarafından Ağustos ayında açıklanan gizlilik önlemleri WhatsApp’a gelmeye başladı.

#4
Foto - WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

Android için WhatsApp 2.22.22.3 sürümünde test edilebilen yeni özellik kapsamında, “Bir kez görüntüle” olarak işaretlenen medyaların ekran görüntüsünü ve videosunu kaydetmek mümkün olmayacak.

#5
Foto - WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

WhatsApp, “Bir kez görüntüle” seçili medyayı kaydetmek istediğinizde “Güvenlik politikası nedeniyle ekran görüntüsü alınamıyor” şeklinde bir uyarı gösteriyor.

#6
Foto - WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

Beta kullanıcıları arasında test edilmeye başlanan bu değişiklik, kullanıcılardan karışık tepkiler aldı.

#7
Foto - WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgiye göre, üçüncü parti yazılımlar kullanarak ekran görüntüsü veya video kaydı almak mümkün.

#8
Foto - WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

Ancak kaydedilen görüntü veya videonun tamamen siyah olduğu fark edildi.

#9
Foto - WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

Fakat ekran görüntüsü almaya çalışsanız bile karşı tarafa bildirim gitmediğini belirtmekte fayda var.

#10
Foto - WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

Klasik bir yöntem olarak ikincil bir telefon veya tablet kullanarak fotoğrafını/videosunu çekmek mümkün.

#11
Foto - WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

Ayrıca WhatsApp Web‘e geldiğinde ise kayıt programlarıyla bu özelliğin atlatılabileceği düşünülüyor.

#12
Foto - WhatsApp’tan ekran görüntüsü kararı

Android için WhatsApp betaya sunulan bu özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği belirsiz.

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