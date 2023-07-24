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Teknoloji-Bilişim
11
Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

2023-07-24 10:40:54
Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliğini devreye soktu.

#1
Foto - Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

Yeni güncelleme hem mobil uygulamada hem de web arayüzünde kullanılmaya başlandı.

#2
Foto - Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

WhatsApp bir süre önce Topluluklar adı altında yeni bir kullanım şeklini sürmüştü.

#3
Foto - Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

Aynı konu etrafındaki daha fazla insanı bir araya getiren duyuru kanalları WhatsApp'ta Topluluklar olarak tanımlanmıştı.

#4
Foto - Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

Topluluklar için duyuru grupları oluşunca WhatsApp bu konuda adım attı.

#5
Foto - Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

Yeni güncellemelerle 5 bin kişiye kadar duyuru grubu oluşturulabilecek. Buralarda karşılıklı etkileşim olmayacak ama takip ettiğiniz kanallardan bilgilendirme alacaksınız.

#6
Foto - Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

WhatsApp artık kullanıcılara grup mesajlarında diğer kişilerin profil fotoğraflarını görme imkanı verecek.

#7
Foto - Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

Güncelleme ile gruplardaki kişiler mesaj attığında mesajı gönderen kişinin fotoğrafı gözükecek.

#8
Foto - Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

Kullanıcılar en büyük kolaylığı ise onlarca kişilerin olduğu gruplarda yaşayacak.

#9
Foto - Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

Artık mesaj atan kayıtlı olmayan kişilerin veya yabancı kişilerin profillerine tıklamadan mesaj geldiğinde o kişinin profil fotoğrafı gözükecek.

#10
Foto - Whatsapp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı

Güncelleme ilk defa iOS betasında fark edilmişti. Test aşamasında olan özellik birçok kullanıcıya sunulmaya başlandı.

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