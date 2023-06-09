  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Whatsapp'a yeni özellik! Whatsapp kanal özelliği nedir?

2023-06-09 10:53:14
Whatsapp'a yeni özellik! Whatsapp kanal özelliği nedir?

Whatsapp'a yeni özellik! Whatsapp kanal özelliği nedir?

#1
Foto - Whatsapp'a yeni özellik! Whatsapp kanal özelliği nedir?

Kişilerden ve kuruluşlardan anlık olarak önemli bilgileri almayı sağlayacak WhatsApp kanallar özelliği, aile,arkadaş ve topluluklarınızla olan sohbetlerden ayrı bir bölümde yer alacak.

#2
Foto - Whatsapp'a yeni özellik! Whatsapp kanal özelliği nedir?

Kanallar güncellemesiyle beraber kanal sahibi kişi veya kurumlar 'tek yönlü' olarak metin, fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve anketler gönderebilecek. Böylelikle kullanıcılar takip ettikleri kanallardan son gelişmeleri anlık olarak alabilecek.

#3
Foto - Whatsapp'a yeni özellik! Whatsapp kanal özelliği nedir?

TAMAMEN GİZLİ OLACAK WhatsApp yeni duyurduğu kanal özelliğinde gizliliğe önem verdiğini belirtiyor. Kullanıcıların takip ettikleri kanallarda telefon numarası veya profil resminin yöneticiye veya diğer takipçilere gösterilmeyeceği aktarılırken, takip edilen kanalların tamamen kullanıcı gizliliğine önem vereceği vurgulandı.

#4
Foto - Whatsapp'a yeni özellik! Whatsapp kanal özelliği nedir?

PAYLAŞILAN İÇERİKLER ZAMANLA SİLİNECEK Kanallarda paylaşılan içerikler 30 gün geçtikten sonra silinecek ayrıca kanal yöneticileri ekran görüntüsü alınmasını ve mesajların iletilmesini engelleme seçeneğine sahip olacak.

#5
Foto - Whatsapp'a yeni özellik! Whatsapp kanal özelliği nedir?

İLK OLARAK KULLANIMA SUNULACAK YERLER WhatsApp yeni güncellemeyi duyurduğu açıklamasında, kanal özelliğinin ilk olarak Kolombiya ve Singapur'daki önde gelen küresel isimlerle ve seçili kuruluşlarla birlikte çalışacağını duyurdu. Ayrıca kanalları daha fazla ülkeye taşıma ve herkese kanal oluşturma imkanı tanıma sürecinin de önümüzdeki aylarda olacağını ifade etti.

‘Yok artık’ dedirten açıklama geldi! 6 milyon Arap Türkiye'ye geliyor
Ekonomi

‘Yok artık’ dedirten açıklama geldi! 6 milyon Arap Türkiye'ye geliyor

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, 'Körfez ülkelerinden 6 milyon turist bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Arap turistlerin Türk..
Benzema neden Al Ittihad'ı tercih etti? 'Ben bir Müslümanım...'
Spor

Benzema neden Al Ittihad'ı tercih etti? 'Ben bir Müslümanım...'

İspanyol devi Real Madrid ile yollarını ayıran ve Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anlaşan Karim Benzema, Suudi Arabistan'ı tercih etme ..
Ve Kübra Par böyle veda etti
Medya

Ve Kübra Par böyle veda etti

Uzun bir süredir Habertürk'te köşe yazarlığı ve sunuculuk yapan Kübra Par, yazdığı son yazı ile okurlarına ve izleyicilerine veda etti...
ABD, Suriye'ye kapıları kapattı
Dünya

ABD, Suriye'ye kapıları kapattı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, Suriye i..
Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz! Saç ekimi etkisi, fışkırtıyor
Kadın - Aile

Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz! Saç ekimi etkisi, fışkırtıyor

Uzun zamandır saç dökülmesi sorunu yaşıyorsunuz ve denemediğiniz yol kalmadı mı? Denediğiniz tüm yöntemleri bir kenara bırakın ve sizin için..
Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik atamalar yapıldı
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik atamalar yapıldı

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23