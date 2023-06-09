2023-06-09 10:53:14 Whatsapp'a yeni özellik! Whatsapp kanal özelliği nedir?
Whatsapp'a yeni özellik! Whatsapp kanal özelliği nedir?
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Whatsapp'a yeni özellik! Whatsapp kanal özelliği nedir?
Kişilerden ve kuruluşlardan anlık olarak önemli bilgileri almayı sağlayacak WhatsApp kanallar özelliği, aile,arkadaş ve topluluklarınızla olan sohbetlerden ayrı bir bölümde yer alacak.
Kanallar güncellemesiyle beraber kanal sahibi kişi veya kurumlar 'tek yönlü' olarak metin, fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve anketler gönderebilecek. Böylelikle kullanıcılar takip ettikleri kanallardan son gelişmeleri anlık olarak alabilecek.
TAMAMEN GİZLİ OLACAK WhatsApp yeni duyurduğu kanal özelliğinde gizliliğe önem verdiğini belirtiyor. Kullanıcıların takip ettikleri kanallarda telefon numarası veya profil resminin yöneticiye veya diğer takipçilere gösterilmeyeceği aktarılırken, takip edilen kanalların tamamen kullanıcı gizliliğine önem vereceği vurgulandı.
PAYLAŞILAN İÇERİKLER ZAMANLA SİLİNECEK Kanallarda paylaşılan içerikler 30 gün geçtikten sonra silinecek ayrıca kanal yöneticileri ekran görüntüsü alınmasını ve mesajların iletilmesini engelleme seçeneğine sahip olacak.
İLK OLARAK KULLANIMA SUNULACAK YERLER WhatsApp yeni güncellemeyi duyurduğu açıklamasında, kanal özelliğinin ilk olarak Kolombiya ve Singapur'daki önde gelen küresel isimlerle ve seçili kuruluşlarla birlikte çalışacağını duyurdu. Ayrıca kanalları daha fazla ülkeye taşıma ve herkese kanal oluşturma imkanı tanıma sürecinin de önümüzdeki aylarda olacağını ifade etti.
WhatsApp İhbar Hattı
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