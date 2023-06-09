Whatsapp'a yeni özellik! Whatsapp kanal özelliği nedir?

İLK OLARAK KULLANIMA SUNULACAK YERLER WhatsApp yeni güncellemeyi duyurduğu açıklamasında, kanal özelliğinin ilk olarak Kolombiya ve Singapur'daki önde gelen küresel isimlerle ve seçili kuruluşlarla birlikte çalışacağını duyurdu. Ayrıca kanalları daha fazla ülkeye taşıma ve herkese kanal oluşturma imkanı tanıma sürecinin de önümüzdeki aylarda olacağını ifade etti.