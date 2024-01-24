2024-01-24 19:11:03 WhatsApp'a beklenen özellikler geliyor
Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni özellikler geliyor.
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Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni özellikler geliyor.
WhatsApp, tek seferlik dinlenebilen sesli mesaj desteğini nihayet kararlı sürüme sundu. Ayrıca farklı yenilikler de bulunuyor.
WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmak üzere birtakım yeni özellikleri platforma entegre etti. iOS ve Android için dağıtıma çıkan kararlı sürümde bir kez görüntülenebilen sesli mesajlar, gruplarda mesaj sabitleme ve dahası sunuluyor.
WhatsApp için tek seferli sesli mesaj ve çapraz mesajlaşma desteği WhatsApp, kullanıcıların yalnızca bir kez dinlenebilen sesli mesajlar göndermesine olanak tanıyan gizlilik odaklı yeni özelliğini devreye aldı. Bir kez görüntülenebilen sesli mesajlar olarak adlandırılan özellik, fotoğraflar ve videolara benzer şekilde çalışacak.
Bir Kez Görüntüle seçeneğiyle gönderilen sesli mesajlar, sohbetlerde “tek sefer dinlenebilir” simgesiyle işaretlenecek. Bu, karşı taraftaki kullanıcının ses içeriğini tekrar oynatamayacağı veya iletemeyeceği anlamına geliyor. Mesajlar sohbetten silinmeden önce yalnızca bir kez açılacak.
Bu özelliğin yanı sıra gruplarda tüm üyelerin mesajlarını sabitlemek mümkün olacak. Bu da herhangi bir kişi tarafından gelen önemli mesajları tüm grup üyelerinin görebileceği şekilde saklanmasını sağlayacak. WhatsApp ayrıca görüntülü aramalarda bağlantı kalitesini kontrol etmeyi de devreye aldı. Arama sırasında ekrana basılı tutarak görüntü kalitesini görebileceksiniz.
Kararlı sürümdeki bu yeniliklerin yanı sıra beta kanalı için de önemli bir güncelleme paylaşıldı. iOS için WhatsApp beta uygulamasında artık üçüncü parti mesajları görmek mümkün olacak. Avrupa Birliği’nin aldığı bir karar sonrasında, WhatsApp’ta diğer uygulamalardan gelen mesajları takip edebileceksiniz.
Dijital Pazarlar Kanunu (DMA) kapsamında zorunlu hale getirilen bu destek, farklı mesajlaşma uygulamalarıyla sohbet etmenizi mümkün hale getirecek. Ancak çapraz mesajlaşmasının şu anda beta kullanıcıları arasında test edildiğini hatırlatalım.
WhatsApp İhbar Hattı
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