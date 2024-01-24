WhatsApp'a beklenen özellikler geliyor

Bu özelliğin yanı sıra gruplarda tüm üyelerin mesajlarını sabitlemek mümkün olacak. Bu da herhangi bir kişi tarafından gelen önemli mesajları tüm grup üyelerinin görebileceği şekilde saklanmasını sağlayacak. WhatsApp ayrıca görüntülü aramalarda bağlantı kalitesini kontrol etmeyi de devreye aldı. Arama sırasında ekrana basılı tutarak görüntü kalitesini görebileceksiniz.