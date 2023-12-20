2023-12-20 00:16:26 WhatsApp ve Instagram'a yeni özellik
WhatsApp'ın en son beta sürümünde, Durum güncellemelerini doğrudan Instagram Hikaye'de paylaşma özelliği eklendi.
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WhatsApp'ın en son beta sürümünde, Durum güncellemelerini doğrudan Instagram Hikaye'de paylaşma özelliği eklendi.
Meta, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a her geçen gün yeni bir özellik katıyor.
Geçtiğimiz günlerde kaybolan sesli mesajlar, sohbet ekranında mesaj sabitleme, sohbet kilitleme gibi özelliklere kavuşan uygulamanın en yeni beta sürümünde heyecan yaratan bir özellik tespit edildi. WhatsApp’ın Instagram ile bağını güçlendirecek olan bu yeni özelliğe gelin yakından bakalım.
Çapraz paylaşım deneyimini geliştirmeyi amaçlayan Meta’nın, en yeni WhatsApp beta sürümünde Durum güncellemelerini doğrudan Instagram Hikayeleri olarak paylaşmayı sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı görüldü.
Güncelleme ile birlikte kullanıcılar, uygulamadan ayrılmadan Durumlarını Instagram’da paylaşabilecekler. Uygulama halihazırda durumunuzu Facebook Hikayeleri olarak paylaşmanıza izin veriyor. Yeni özellik buna benzer şekilde çalışacak.
Yeni özellik ilk olarak WABetaInfo tarafından WhatsApp’ın Android‘deki 2.23.26.17 numaralı beta sürümünde fark edildi. Üstte yer alan resimde görebileceğiniz gibi, durumunuzun hemen altında paylaşma seçeneği ve Facebook simgesinin yanında Instagram simgesi yer alacak. Instagram simgesine dokunduğunuzda, durumunuz Instagram hikayenizde paylaşılacak.
Bu özelliğin çalışması için Instagram hesabınızı WhatsApp’a bağlamanız ve uygulamanın WhatsApp ile aynı cihaza yüklü olması gerekiyor. Bununla birlikte kullanıcılar hangi Durumu paylaşmak isteyip hangisini paylaşmak istemedikleri konusunda tam kontrole sahip olacak. Bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, beta sürümde yer alması yakın zamanda kullanıma sunulacağını gösteriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23