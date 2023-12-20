WhatsApp ve Instagram'a yeni özellik

Bu özelliğin çalışması için Instagram hesabınızı WhatsApp’a bağlamanız ve uygulamanın WhatsApp ile aynı cihaza yüklü olması gerekiyor. Bununla birlikte kullanıcılar hangi Durumu paylaşmak isteyip hangisini paylaşmak istemedikleri konusunda tam kontrole sahip olacak. Bu özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, beta sürümde yer alması yakın zamanda kullanıma sunulacağını gösteriyor.