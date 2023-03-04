2023-03-04 21:02:02 WhatsApp tabletlerde güncellendi
WhatsApp'ta yeni güncellemeler yayınlandı ve Android tabletler için arayüz değişikliği gerçekleştirildi.
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WhatsApp'ta yeni güncellemeler yayınlandı ve Android tabletler için arayüz değişikliği gerçekleştirildi.
Donanımhaber'in aktardığı bilgilere göre, WhatsApp'a tablet kullanıcıları için özel bir güncelleme yayınlandı. Yeni güncellemeyle birlikte, Android tabletler için tamamen yenilenmiş bir arayüz sunuldu.
WhatsApp’a yeni güncellemeler geldi. Android tabletlerde arayüz değişti.
Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp’a tabletler için güncelleme geldi.
WhatsApp, Android tabletler için yepyeni bir arayüzle geldi.
WABetaInfo tarafından da belirtildiği üzere, aktif sohbet dizisinin sol tarafında sohbetler listeleniyor.
Yeni düzen, mesajlar arasında daha hızlı geçişe imkan veriyor. Yeni arayüz ve diğer özellikler, WhatsApp 2.23.5.9 beta sürüm ile geldi.
Durum güncellemeleri için bildirim desteği ve bildirimleri sessize alma seçeneği eklendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23