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Teknoloji-Bilişim
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WhatsApp tabletlerde güncellendi

2023-03-04 21:02:02
WhatsApp tabletlerde güncellendi

WhatsApp'ta yeni güncellemeler yayınlandı ve Android tabletler için arayüz değişikliği gerçekleştirildi.

#1
Foto - WhatsApp tabletlerde güncellendi

Donanımhaber'in aktardığı bilgilere göre, WhatsApp'a tablet kullanıcıları için özel bir güncelleme yayınlandı. Yeni güncellemeyle birlikte, Android tabletler için tamamen yenilenmiş bir arayüz sunuldu.

#2
Foto - WhatsApp tabletlerde güncellendi

WhatsApp’a yeni güncellemeler geldi. Android tabletlerde arayüz değişti.

#3
Foto - WhatsApp tabletlerde güncellendi

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, WhatsApp’a tabletler için güncelleme geldi.

#4
Foto - WhatsApp tabletlerde güncellendi

WhatsApp, Android tabletler için yepyeni bir arayüzle geldi.

#5
Foto - WhatsApp tabletlerde güncellendi

WABetaInfo tarafından da belirtildiği üzere, aktif sohbet dizisinin sol tarafında sohbetler listeleniyor.

#6
Foto - WhatsApp tabletlerde güncellendi

Yeni düzen, mesajlar arasında daha hızlı geçişe imkan veriyor. Yeni arayüz ve diğer özellikler, WhatsApp 2.23.5.9 beta sürüm ile geldi.

#7
Foto - WhatsApp tabletlerde güncellendi

Durum güncellemeleri için bildirim desteği ve bildirimleri sessize alma seçeneği eklendi.

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