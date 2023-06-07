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Teknoloji-Bilişim
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WhatsApp o soruna el attı

2023-06-07 19:10:57
WhatsApp o soruna el attı

Popüler mesajlaşma programı WhatsApp, kullanıcılar tarafından çok istenen HD Fotoğraf gönderme için yeni çalışmasını başlattı.

#1
Foto - WhatsApp o soruna el attı

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklerle donatılmaya devam ediyor.

#2
Foto - WhatsApp o soruna el attı

Son olarak şirket, bugün HD Fotoğraf gönderme özelliğini beta kullanıcılarına sundu. İşte ayrıntılar…

#3
Foto - WhatsApp o soruna el attı

WhatsApp üzerinden bir kişiye fotoğraf gönderdiğinizde, uygulama bu resmi sıkıştırıyor.

#4
Foto - WhatsApp o soruna el attı

Bu da görüntü kalitesini önemli derecede düşürüyordu. Ancak WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, bu soruna bir çözüm getirecek.

#5
Foto - WhatsApp o soruna el attı

WABetaInfo’ya göre WhatsApp, HD Fotoğraf gönderme özelliği üzerinde çalışıyor. Öyle ki şirket, bu özelliği bugün Android (2.23.12.13) ve iOS (23.11.0.76) sürümleri ile beta kullanıcılarına dağıttı ve test etmeye başladı.

#6
Foto - WhatsApp o soruna el attı

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, göndermek üzere bir galerinizden bir görsel seçtiğinizde, üst tarafta HD simgeli bir seçenek yer alıyor.

#7
Foto - WhatsApp o soruna el attı

Kullanıcı buna dokunduğunda ise fotoğrafın HD (4096 x 2692) mi yoksa standart (1600 x 1052) kalitede mi gönderileceğini seçebiliyor. Fotoğrafı HD kalitede gönderdiğinizde ise görselin sol alt kısmında HD simgeli bir emare yer alıyor.

#8
Foto - WhatsApp o soruna el attı

Standart kalitedeyken fotoğraf sıkıştırılıyor, yani daha kalitesiz oluyor. Ancak daha hızlı gönderiliyor. HD seçenekte ise tam tersi, yani sıkıştırma işlemi olmuyor ve haliyle fotoğraf kalitesi de oldukça yüksek oluyor.

#9
Foto - WhatsApp o soruna el attı

Tabii bunların yanı sıra, bu özellik her ne kadar görseli HD kalitede göndermemize olanak sağlasa da, fotoğraf yine de orijinal kalitesinde gönderilmeyecek. WhatsApp, her iki türlü de sıkıştırma işlemi uygulayacak. Ancak bu, HD seçenekte daha az olacak. WhatsApp’ın şu anda beta kullanıcılarının erişebildiği HD fotoğraf gönderebilme özelliğini yakın zamanda herkesin kullanımına sunması bekleniyor.

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