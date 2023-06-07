2023-06-07 19:10:57 WhatsApp o soruna el attı
Popüler mesajlaşma programı WhatsApp, kullanıcılar tarafından çok istenen HD Fotoğraf gönderme için yeni çalışmasını başlattı.
Popüler mesajlaşma programı WhatsApp, kullanıcılar tarafından çok istenen HD Fotoğraf gönderme için yeni çalışmasını başlattı.
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya sahip olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklerle donatılmaya devam ediyor.
Son olarak şirket, bugün HD Fotoğraf gönderme özelliğini beta kullanıcılarına sundu. İşte ayrıntılar…
WhatsApp üzerinden bir kişiye fotoğraf gönderdiğinizde, uygulama bu resmi sıkıştırıyor.
Bu da görüntü kalitesini önemli derecede düşürüyordu. Ancak WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, bu soruna bir çözüm getirecek.
WABetaInfo’ya göre WhatsApp, HD Fotoğraf gönderme özelliği üzerinde çalışıyor. Öyle ki şirket, bu özelliği bugün Android (2.23.12.13) ve iOS (23.11.0.76) sürümleri ile beta kullanıcılarına dağıttı ve test etmeye başladı.
Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, göndermek üzere bir galerinizden bir görsel seçtiğinizde, üst tarafta HD simgeli bir seçenek yer alıyor.
Kullanıcı buna dokunduğunda ise fotoğrafın HD (4096 x 2692) mi yoksa standart (1600 x 1052) kalitede mi gönderileceğini seçebiliyor. Fotoğrafı HD kalitede gönderdiğinizde ise görselin sol alt kısmında HD simgeli bir emare yer alıyor.
Standart kalitedeyken fotoğraf sıkıştırılıyor, yani daha kalitesiz oluyor. Ancak daha hızlı gönderiliyor. HD seçenekte ise tam tersi, yani sıkıştırma işlemi olmuyor ve haliyle fotoğraf kalitesi de oldukça yüksek oluyor.
Tabii bunların yanı sıra, bu özellik her ne kadar görseli HD kalitede göndermemize olanak sağlasa da, fotoğraf yine de orijinal kalitesinde gönderilmeyecek. WhatsApp, her iki türlü de sıkıştırma işlemi uygulayacak. Ancak bu, HD seçenekte daha az olacak. WhatsApp’ın şu anda beta kullanıcılarının erişebildiği HD fotoğraf gönderebilme özelliğini yakın zamanda herkesin kullanımına sunması bekleniyor.
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