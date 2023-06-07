WhatsApp o soruna el attı

Tabii bunların yanı sıra, bu özellik her ne kadar görseli HD kalitede göndermemize olanak sağlasa da, fotoğraf yine de orijinal kalitesinde gönderilmeyecek. WhatsApp, her iki türlü de sıkıştırma işlemi uygulayacak. Ancak bu, HD seçenekte daha az olacak. WhatsApp’ın şu anda beta kullanıcılarının erişebildiği HD fotoğraf gönderebilme özelliğini yakın zamanda herkesin kullanımına sunması bekleniyor.