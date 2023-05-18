WhatsApp meraklı gözleri çok üzecek! Bu özellik çok ses getirecek

Anketler için bildirimler aktif hale getirdi. Böylelikle anketi oluşturan kullanıcı ankete kaç kişiyi dahil ederse sonuçları anlık takip edebilecek. WhatsApp'ta gelen bir mesajı iletmeye çalıştığınızda artık açıklama yaparak iletebileceksiniz. Ayrıca bu özelliği görseller için de belgeler için de kullanabileceksiniz. WhatsApp, aslında bundan yıllar önce çoklu cihaz özelliğini kullanıma sundu. Çoklu cihaz özelliği, artık dört cihaza kadar WhatsApp kullanılmasını mümkün kılıyor. Sohbette tut özelliği mesaj gönderenlere yeni bir süper güç sunacak. Sohbetteki mesajlar her bir kullanıcı tarafından istendiği takdirde kaydedilecek. Mesaj size ait olduğu sürece mesajın sohbette tutulup tutulmayacağını seçebileceksiniz. Birisi gönderdiğiniz mesajı sohbette tutmak istediğinde buna dair bildirim alacak ve dilerse bu imkanı karşındaki kişiye tanımlayacak. Bu sayede süreli mesajlar karşıdaki taraf tarafından yalnızca siz isterseniz sohbette tutulacak, eğer istemezseniz süresi geçtiğinde mesaj silinecek. Kaydettiğiniz mesajlar "Tutulan Mesajlar" klasöründe görünecek.