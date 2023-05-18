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Teknoloji-Bilişim
7
WhatsApp meraklı gözleri çok üzecek! Bu özellik çok ses getirecek

2023-05-18 13:31:20
WhatsApp meraklı gözleri çok üzecek! Bu özellik çok ses getirecek

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a birçok yeni özellik eklendi: "En samimi sohbetlerinizin gizliliğini daha da artırıyoruz..." denildi.

#1
Foto - WhatsApp meraklı gözleri çok üzecek! Bu özellik çok ses getirecek

WhatsApp, özel yazışmalar için ek bir güvenlik katmanı sağlamak üzere geliştirdiği ‘Sohbet Kilidi’ özelliğini duyurdu: "Mesajları kilitleyerek başkalarının sohbete erişmesini engelleyebilirsiniz..."

#2
Foto - WhatsApp meraklı gözleri çok üzecek! Bu özellik çok ses getirecek

Bu özellik sayesinde kullanıcılar istedikleri mesajları kilitleyebilecek ve yalnızca Face ID veya Touch ID ile açabilecek. Gizlenen mesajlar, tıpkı arşivlenen mesajlar gibi ayrı bir sekmede görüntülenecek.

#3
Foto - WhatsApp meraklı gözleri çok üzecek! Bu özellik çok ses getirecek

Eğer sohbet kilidi birkaç kez yanlış girilirse, sohbet en sonunda "tüm eski mesajların silinmesi" ile açılabilir hale gelecek.

#4
Foto - WhatsApp meraklı gözleri çok üzecek! Bu özellik çok ses getirecek

Artık çok daha detaylı anketler yapılabilecek. WhatsApp tarafından yapılan açıklamalarda anketler artık üç yeni seçeneğe sahip, bunlardan ilki, anket sorularına tek bir yanıt verme zorunlu tutulabilecek.

#5
Foto - WhatsApp meraklı gözleri çok üzecek! Bu özellik çok ses getirecek

Oluşturulan ankette bu seçenek aktif hale getirilirse, katılımcıların birden çok yanıta oy kullanması mümkün olmayacak. Ayrıca sohbetlerdeki arama bölümü, artık anketler için de filtre içeriyor. Yani sohbeti baştan aşağı dolaşmadan anketi direkt görebileceksiniz.

#6
Foto - WhatsApp meraklı gözleri çok üzecek! Bu özellik çok ses getirecek

Anketler için bildirimler aktif hale getirdi. Böylelikle anketi oluşturan kullanıcı ankete kaç kişiyi dahil ederse sonuçları anlık takip edebilecek. WhatsApp'ta gelen bir mesajı iletmeye çalıştığınızda artık açıklama yaparak iletebileceksiniz. Ayrıca bu özelliği görseller için de belgeler için de kullanabileceksiniz. WhatsApp, aslında bundan yıllar önce çoklu cihaz özelliğini kullanıma sundu. Çoklu cihaz özelliği, artık dört cihaza kadar WhatsApp kullanılmasını mümkün kılıyor. Sohbette tut özelliği mesaj gönderenlere yeni bir süper güç sunacak. Sohbetteki mesajlar her bir kullanıcı tarafından istendiği takdirde kaydedilecek. Mesaj size ait olduğu sürece mesajın sohbette tutulup tutulmayacağını seçebileceksiniz. Birisi gönderdiğiniz mesajı sohbette tutmak istediğinde buna dair bildirim alacak ve dilerse bu imkanı karşındaki kişiye tanımlayacak. Bu sayede süreli mesajlar karşıdaki taraf tarafından yalnızca siz isterseniz sohbette tutulacak, eğer istemezseniz süresi geçtiğinde mesaj silinecek. Kaydettiğiniz mesajlar "Tutulan Mesajlar" klasöründe görünecek.

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