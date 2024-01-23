WhatsApp işi ticarete döküyor! İşte yeni özelliği

Kanal sahipleri, artık kendi oluşturdukları toplulukları veya müşteri tabanlarını, belirli bir değer karşılığında başkalarına aktarabilecekler. Bu, özellikle markaların ve içerik üreticilerinin kendi topluluklarını genişletmek ve bu toplulukları daha etkin bir şekilde yönetmek için yeni yollar aradığı bir dönemde büyük önem taşıyor.