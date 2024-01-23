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Teknoloji-Bilişim
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WhatsApp işi ticarete döküyor! İşte yeni özelliği

2024-01-23 19:09:22
WhatsApp işi ticarete döküyor! İşte yeni özelliği

Meta çatısı altında bulunan WhatsApp yeni özelliği ile ticarileşmeyi hedefliyor.

#1
Foto - WhatsApp işi ticarete döküyor! İşte yeni özelliği

Popüler mesajlaşma ve haberleşme uygulaması olan WhatsApp, kanalları devretme özelliği üzerinde çalışıyor.

#2
Foto - WhatsApp işi ticarete döküyor! İşte yeni özelliği

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik yenilikleri sürekli olarak geliştiriyor.

#3
Foto - WhatsApp işi ticarete döküyor! İşte yeni özelliği

Son olarak WhatsApp'ın kanallar için bir 'devretme' özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu yeni özellik, platformda bir dönüşümün habercisi olarak değerlendirilebilir.

#4
Foto - WhatsApp işi ticarete döküyor! İşte yeni özelliği

Sahip olunan bir kanalın tamamen başka bir kullanıcıya devredilmesini mümkün kılan bu özellik, WhatsApp kanallarının alım satımını ve bu süreçten gelir elde edilmesini sağlayacak bir yapı oluşturuyor.

#5
Foto - WhatsApp işi ticarete döküyor! İşte yeni özelliği

WhatsApp yeni özelliğini kullanıma sunuyor

#6
Foto - WhatsApp işi ticarete döküyor! İşte yeni özelliği

WhatsApp kanallarının devredilebilmesi, özellikle işletmeler ve içerik üreticileri için yeni fırsatlar sunuyor.

#7
Foto - WhatsApp işi ticarete döküyor! İşte yeni özelliği

Kanal sahipleri, artık kendi oluşturdukları toplulukları veya müşteri tabanlarını, belirli bir değer karşılığında başkalarına aktarabilecekler. Bu, özellikle markaların ve içerik üreticilerinin kendi topluluklarını genişletmek ve bu toplulukları daha etkin bir şekilde yönetmek için yeni yollar aradığı bir dönemde büyük önem taşıyor.

#8
Foto - WhatsApp işi ticarete döküyor! İşte yeni özelliği

Bu özellik, aynı zamanda WhatsApp üzerindeki içerik pazarlamasını ve topluluk yönetimini de değiştirebilir. Kanalların alım satımı, yeni bir dijital varlık biçimi olarak ortaya çıkabilir ve bu da platform üzerindeki ticaretin ve etkileşimin doğasını dönüştürebilir.

#9
Foto - WhatsApp işi ticarete döküyor! İşte yeni özelliği

Böylece WhatsApp, sadece kişisel ve grup mesajlaşma amaçlarına hizmet etmekten öteye geçerek, daha geniş bir ticari ve sosyal etkileşim platformuna dönüşebilir.

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