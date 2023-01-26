WhatsApp durumlar için üç yeni özellik

WhatsApp Android durum güncellemeleri için test edilen son özelliğe göre ise metnin arka planı tercihe göre renk değiştirecek. Bu şekilde WhatsApp kullanıcıları, durumun arka fonunu ya da metnin arka planını daha iyi kontrol edecek. Android WhatsApp durum güncellemeleri için yeni metin düzenleme araçları, şu anda test aşamasında bulunuyor. Yeniliklerin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise belli değil.