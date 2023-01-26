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Teknoloji-Bilişim
9
WhatsApp durumlar için üç yeni özellik

2023-01-26 20:13:19
WhatsApp durumlar için üç yeni özellik

Çoğu kişinin kullandığı WhatsApp durumlara yeni güncellemeler gelecek. Kullanıcılar için 3 yeni özellik kullanıma sunulacak.

#1
Foto - WhatsApp durumlar için üç yeni özellik

WhatsApp Android sürümü için durum güncellemelerine üç yeni metin aracı ekleyecek! İşte yeni özelliklerin fonksiyonları

#2
Foto - WhatsApp durumlar için üç yeni özellik

WhatsApp Beta Android 2.23.3.4 sürümüyle yeni özellikler yayınladı. Bu özelliklere göre WhatsApp durum güncellemesinde kullanılacak yeni metin araçları eklendi. Peki, yeniliklerin detayları neler ve ne işe yaracaklar? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

#3
Foto - WhatsApp durumlar için üç yeni özellik

WABetaInfo’nun bugün paylaştığı habere göre WhatsApp, Android sürümü için üç yeni özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliklerin üçü de WhatsApp durum güncellemeleri için metin araçlarıyla ilgili olacak.

#4
Foto - WhatsApp durumlar için üç yeni özellik

İlkine göre durum güncellemeleri için eklenen yazı tipleri klavye üzerinden daha kolay bir şekilde değişecek. Kullanıcılar, bu şekilde yazı tipleri arasında daha kolay bir geçiş imkanına sahip olacak.

#5
Foto - WhatsApp durumlar için üç yeni özellik

İkinci özelliğe göre ise durum güncellemeleri için yazılan metinler; sağa, sola ya da tercihe bağlı ortalı bir şekilde hizalanabilecek.

#6
Foto - WhatsApp durumlar için üç yeni özellik

Instagram’da da yer alan bu özellik, yazı odaklı durum güncellemeleri için daha çok tercih ediliyor. Yenilik sayesinde herhangi bir metin şeklinde paylaşılan durumlar, daha düzenli bir biçimde görünecek.

#7
Foto - WhatsApp durumlar için üç yeni özellik

WhatsApp Android durum güncellemeleri için test edilen son özelliğe göre ise metnin arka planı tercihe göre renk değiştirecek. Bu şekilde WhatsApp kullanıcıları, durumun arka fonunu ya da metnin arka planını daha iyi kontrol edecek. Android WhatsApp durum güncellemeleri için yeni metin düzenleme araçları, şu anda test aşamasında bulunuyor. Yeniliklerin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise belli değil.

#8
Foto - WhatsApp durumlar için üç yeni özellik

Öte yandan platform son olarak iOS sürümü için de medyanın yer aldığı mesajı iletmeden ön izleme yapmayı sağlayacak bir özellik test ediyor. Bu özellik sayesinde iOS kullanıcıları, herhangi bir medyayı ilk kez iletmeden önce ön izleyebilecek ve alt metnini gözden geçirecek.

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