Şanlıurfa'da hiç hesapta olmayan petrol kararı: Kanuna aykırı bulundu
Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Adıyaman ve Şanlıurfa'da petrol aramak için başvuruda bulundu. Yapılan başvuruyla ilgili karar açıklandı.
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Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Adıyaman ve Şanlıurfa'da petrol aramak için başvuruda bulundu. Yapılan başvuruyla ilgili karar açıklandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin iki petrol arama ruhsatı başvurusunu reddetti.
20 Ağustos 2026 tarihli 8033 sayılı kararla, şirketin Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde 12.601 hektarlık M41-c2 paftası için yaptığı arama ruhsatı talebi incelendi.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 9 ve 10'uncu maddeleri gereğince başvurunun reddine karar verildi.
Aynı gün alınan 8036 sayılı ikinci kararda, şirketin Şanlıurfa ilinde 24.867 hektarlık M42-d1, d2 paftaları için sunduğu arama ruhsatı başvurusu da aynı gerekçeyle reddedildi.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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