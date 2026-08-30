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Şanlıurfa'da hiç hesapta olmayan petrol kararı: Kanuna aykırı bulundu

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Şanlıurfa'da hiç hesapta olmayan petrol kararı: Kanuna aykırı bulundu

Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Adıyaman ve Şanlıurfa'da petrol aramak için başvuruda bulundu. Yapılan başvuruyla ilgili karar açıklandı.

#1
Foto - Şanlıurfa'da hiç hesapta olmayan petrol kararı: Kanuna aykırı bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Protech Enerji Petrol Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin iki petrol arama ruhsatı başvurusunu reddetti.

#2
Foto - Şanlıurfa'da hiç hesapta olmayan petrol kararı: Kanuna aykırı bulundu

20 Ağustos 2026 tarihli 8033 sayılı kararla, şirketin Adıyaman ve Şanlıurfa illerinde 12.601 hektarlık M41-c2 paftası için yaptığı arama ruhsatı talebi incelendi.

#3
Foto - Şanlıurfa'da hiç hesapta olmayan petrol kararı: Kanuna aykırı bulundu

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 9 ve 10'uncu maddeleri gereğince başvurunun reddine karar verildi.

#4
Foto - Şanlıurfa'da hiç hesapta olmayan petrol kararı: Kanuna aykırı bulundu

Aynı gün alınan 8036 sayılı ikinci kararda, şirketin Şanlıurfa ilinde 24.867 hektarlık M42-d1, d2 paftaları için sunduğu arama ruhsatı başvurusu da aynı gerekçeyle reddedildi.

#5
Foto - Şanlıurfa'da hiç hesapta olmayan petrol kararı: Kanuna aykırı bulundu

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

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