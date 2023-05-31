WhatsApp beklenen özelliği sonunda iOS cihazlara getirdi!

WhatsApp çoklu cihaz testlerine ilk olarak 2021 yılında başlamıştı. Aradan geçen yaklaşık iki yılın ardından ise ‘eşlik modu’ sonunda kullanıma sunuluyor. Haberleşme platformunun en büyük iki rakibi konumunda olan Telegram ve Messenger ise bu özelliği uzun zamandır bünyesinde barındırıyor. Ancak bu uygulamaların uçtan uça şifreleme desteği sunmadığını hatırlatmakta fayda var. WhatsApp kullanıcı deneyimini üst düzeyde tutmak için her geçen gün farklı özellikler sunmaya devam ediyor. Peki siz WhatsApp ve çoklu cihaz desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.