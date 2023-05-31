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Teknoloji-Bilişim
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WhatsApp beklenen özelliği sonunda iOS cihazlara getirdi!

2023-05-31 13:15:39
WhatsApp beklenen özelliği sonunda iOS cihazlara getirdi!

WhatsApp, iOS cihazlar için 23.10.76 güncellemesi ile çoklu cihaz kullanım özelliği kullanıma sunmaya başladı.

#1
Foto - WhatsApp beklenen özelliği sonunda iOS cihazlara getirdi!

Yaklaşık bir ay önce, WhatsApp resmi olarak Android kullanıcıları için çoklu cihaz kullanımını sunmuştu. Beş adede kadar Android telefonu tek bir hesaba bağlamanıza olanak sağlayan bu özellik artık iOS cihazlarda da kullanılmaya başlıyor. WHATSAPP ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ ARTIK İOS CİHAZLARDA WhatsApp, iOS cihazlar için 23.10.76 güncellemesi ile çoklu cihaz kullanım özelliği kullanıma sunulmuş durumda. App Store’dan yapılacak güncelleme aracılığıyla iOS kullanıcıları bu özelliği kullanmaya başlayabilir. Tıpkı Android’de olduğu gibi, mesajlaşma uygulamasının iOS sürümü geçmişi senkronize eder ve bütün mesajlar tüm cihazlarda kullanılabiliyor. WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, yeni çoklu cihaz kullanımının görüşmelerin uçtan uca şifreli olmasının önünde bir engel olmadığını açıkladı.

#2
Foto - WhatsApp beklenen özelliği sonunda iOS cihazlara getirdi!

Yine de bazı özelliklerin sadece ana cihazda olduğunu hatırlatmakta yarar var. Mesajlaşma yayın listeleri ve durum güncellemeleri gibi bazı özellikler yalnızca ana cihazda yer alacak. Ayrıca, yeni sürüm artık sohbetlerde mesaja dokunmak zorunda kalmadan GIF’leri otomatik olarak oynatılmasına da olanak sağlıyor. WhatsApp, 2 milyardan fazla kullanıcısı ile en büyük haberleşme platformlarının başında geliyor. Popüler uygulamada sunulan uçtan uca şifreleme desteği nedeniyle şimdiye kadar çoklu cihaz desteği sağlanamıyordu. Şirket geliştirdiği yeni teknoloji sayesinde ise artık uçtan uca teknolojisini koruyarak cihazlar arasında senkronizasyon yapabilecek.

#3
Foto - WhatsApp beklenen özelliği sonunda iOS cihazlara getirdi!

WhatsApp çoklu cihaz testlerine ilk olarak 2021 yılında başlamıştı. Aradan geçen yaklaşık iki yılın ardından ise ‘eşlik modu’ sonunda kullanıma sunuluyor. Haberleşme platformunun en büyük iki rakibi konumunda olan Telegram ve Messenger ise bu özelliği uzun zamandır bünyesinde barındırıyor. Ancak bu uygulamaların uçtan uça şifreleme desteği sunmadığını hatırlatmakta fayda var. WhatsApp kullanıcı deneyimini üst düzeyde tutmak için her geçen gün farklı özellikler sunmaya devam ediyor. Peki siz WhatsApp ve çoklu cihaz desteği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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