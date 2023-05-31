WhatsApp beklenen özelliği sonunda iOS cihazlara getirdi!

Yaklaşık bir ay önce, WhatsApp resmi olarak Android kullanıcıları için çoklu cihaz kullanımını sunmuştu. Beş adede kadar Android telefonu tek bir hesaba bağlamanıza olanak sağlayan bu özellik artık iOS cihazlarda da kullanılmaya başlıyor. WHATSAPP ÇOKLU CİHAZ DESTEĞİ ARTIK İOS CİHAZLARDA WhatsApp, iOS cihazlar için 23.10.76 güncellemesi ile çoklu cihaz kullanım özelliği kullanıma sunulmuş durumda. App Store’dan yapılacak güncelleme aracılığıyla iOS kullanıcıları bu özelliği kullanmaya başlayabilir. Tıpkı Android’de olduğu gibi, mesajlaşma uygulamasının iOS sürümü geçmişi senkronize eder ve bütün mesajlar tüm cihazlarda kullanılabiliyor. WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, yeni çoklu cihaz kullanımının görüşmelerin uçtan uca şifreli olmasının önünde bir engel olmadığını açıkladı.