Zencefil, içeriğinde bulunan gingerol adındaki biyoaktif bileşiği ile pek çok sağlık faydasına sahip olan, anti-inflamatuar ve antioksidan etkilere sahip, daha çok baharat şeklinde kullanılan, yaklaşık 1 metre boya kadar uzayabilen otsu bir bitkidir. Zencefil içindeki kimyasal bileşikler sayesinde vücudu mikroplardan korur, mide sorunlarına iyi gelir, kilo verilmesine yardım eder, kalp hastalıkları riskini azaltır ve kanser savaşçısıdır. Birçok konuda sağlık faydası bulunan zencefil, diyabet, nezle, astım, romatizma, felç, diş eti iltihabı, diş ağrısı, kabızlık ve sinir sistemi hastalıklarının yönetimi için doğal bir ilaç olarak kullanılmıştır.