Vücuttan zararlı toksinleri gönderme zamanı: Güneydoğu Asya, Hindistan ve Çin'den sonra...
Vücudumuz için bu yaz aylarında fazlasıyla tercih edilmesiyle şifa saçan zencefilin işte faydaları...
Vücudumuz için bu yaz aylarında fazlasıyla tercih edilmesiyle şifa saçan zencefilin işte faydaları...
Zencefil, içeriğinde bulunan gingerol adındaki biyoaktif bileşiği ile pek çok sağlık faydasına sahip olan, anti-inflamatuar ve antioksidan etkilere sahip, daha çok baharat şeklinde kullanılan, yaklaşık 1 metre boya kadar uzayabilen otsu bir bitkidir. Zencefil içindeki kimyasal bileşikler sayesinde vücudu mikroplardan korur, mide sorunlarına iyi gelir, kilo verilmesine yardım eder, kalp hastalıkları riskini azaltır ve kanser savaşçısıdır. Birçok konuda sağlık faydası bulunan zencefil, diyabet, nezle, astım, romatizma, felç, diş eti iltihabı, diş ağrısı, kabızlık ve sinir sistemi hastalıklarının yönetimi için doğal bir ilaç olarak kullanılmıştır.
Zencefil (Zingiber officinale), Güneydoğu Asya, Hindistan ve Çin bölgesine ait, sarı-kırmızı renkte çiçekleri olan, boyu yaklaşık 1 metre uzunluğa çıkabilen zencefilgiller familyasına ait çok yıllık otsu bir bitkidir. Ağrı, mide bulantısı ve kusma gibi yaygın sağlık sorunlarını gidermede kanıtlanmış etkilere sahiptir. Esas olarak uçucu yağlar, reçine ve reçine asidi ile gingerolden oluşan ve tadını gingerolden alan zencefil, biraz acı bir tada sahiptir ve genellikle kurutulup öğütülerek baharat olarak ekmekleri, sosları, köri yemeklerini, şekerlemeleri, turşuları ve içecekleri tatlandırmak için kullanılır.
Mide ve bağırsak bakterilerinin büyümesini durdurması, RSV gibi virüslere karşı vücudu dirençli kılması, diş eti enfeksiyonlarını önlemesi, özellikle hamilelik kaynaklı bulantılara iyi gelmesi, kas ağrılarını yatıştırması, kan şekeri düzeyini iyileştirmesi ve adet sancılarını hafifletmesi zencefilin faydalarındandır.
Zencefilin ayrıca kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol seviyelerini düşürmesi, vücudun yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve akciğer hastalıkları gibi kronik hastalıklarla savaşabilmesine yardım etmesi, hazımsızlığa iyi gelmesi, mide ağrısını yatıştırması, boğaz ağrısı ve öksürüğü hafifletmesi gibi etkileride söz konusudur.
Sahip olduğu besin değeri sayesinde zencefil, mide bulantısını giderme, kabızlık, şişkinlik ve gaz gibi bağırsak sorunlarına yardımcı olma, ağız sağlığını koruma, eklem ağrılarını hafifletme, kan şekerini düşürme ve regl ağrılarını dindirme gibi faydalara sahiptir.
Zencefil, mide şişkinliği, hazımsızlık, gaz sıkışması ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını rahatlatır, mide bulantısı ve mide ağrısını azaltır, öksürük ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu semptomlarına iyi gelir, iltihap gidericidir, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve hafif ağrıları dindirebilir. Zencefilin diğer faydaları arasında kan şekerini düzenlemeye yardım etmesi, kalp hastalıkları riskini azaltması, adet öncesi gerginlik semptomlarını kontrol etmeyi kolaylaştırması da yer almaktadır.
Zencefilin faydaları genel olarak şunlardır: Zencefil soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir Zencefil, hazımsızlık, gaz, şişkinlik gibi sindirim sorunlarına iyi gelir Kas ağrılarını dindirir
Adet öncesi gerginlik sendromu ve regl ağrılarını hafifletir Zencefil çayı mide bulantısını yatıştırır Kan şekerini düzenler Öksürüğe ve boğaz ağrısına iyi gelir
Kötü kolesterolü düşürür Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir Kalp hastalıkları riskini azaltır
Anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğuna iyi gelir Mide ağrısını yatıştırır Bağırsak hareketlerini iyileştirip, ishal ve kabızlığı giderir Balgam söktürücüdür
Kilo vermeye yardımcıdır Zencefil vücudun yağ yakımını (termojenez), karbonhidratları nasıl sindirdiğini ve insülin kullanımı etkiler. Bu doğrultuda kişinin açlık hissini azaltarak kilo vermeye yardım eder.
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